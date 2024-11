Watch Dogs Legion avrà un sequel, nonostante tutto

Ubisoft sta gestendo in maniera singolare i suoi franchise, perché Watch Dogs Legion avrà un sequel che non è un videogioco.

Lo sfortunato action che ha rappresentato l'ultimo episodio della saga (lo trovate su Amazon) è stato un flop, nonostante le premesse importanti della produzione.

Ubisoft l'aveva abbandonato del tutto due anni fa, annunciando la fine del supporto e dell'interesse da parte dell'azienda verso il gioco e, probabilmente, verso il franchise.

Ma ora è stato annunciato un proseguimento per la storia di Watch Dogs Legion, stavolta in formato audio (tramite VGC).

Ubisoft ha annunciato Watch Dogs Truth, una serie originale Audible che si pone come sequel diretto del gioco open-world del 2020, riportando in scena alcuni personaggi familiari.

La trama si concentra ancora una volta sulla DedSec, impegnata a combattere contro un governo corrotto. L'intelligenza artificiale auto-consapevole Bagley guiderà gli ascoltatori in questa nuova avventura interattiva, permettendo loro di prendere decisioni cruciali alla fine di ogni episodio.

Queste scelte non solo influenzeranno il corso degli eventi, ma avranno un impatto profondo sui rapporti tra i personaggi e sul successo della resistenza contro SIRS, l’agenzia di cyber intelligence del governo.

Secondo la descrizione ufficiale, la serie vedrà DedSec opporsi a una campagna di manipolazione mediatica e fake news orchestrata da SIRS, usando le sue classiche tattiche di hacking per contrastare la disinformazione.

Il cast vocale include Russell Tovey, Freema Agyeman, David Morrissey, Gary Beadle e T’Nia Miller, volti noti del cinema e della TV.

Per altro Watch Dogs è diventato anche un manga, mentre le riprese per il film sono arrivate alla fine e aspettiamo di vedere un trailer di questo ambizioso progetto.

Il film offrirà una storia originale e sarà diretto dal regista francese Mathieu Turi (The Deep Dark). Tra i protagonisti ci saranno Sophie Wilde (Talk to Me) e Tom Blyth (Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), portando il franchise verso nuovi orizzonti cinematografici.