Il mondo del gaming è stato scosso da una clamorosa gaffe pubblicitaria che ha anticipato di poche ore la presentazione ufficiale di Call of Duty: Black Ops 7: un trailer di quindici secondi è apparso prematuramente sui social media, svelando dettagli cruciali sul gameplay, la data di uscita e i contenuti della Vault Edition del nuovo capitolo della celebre saga.

L'incidente è avvenuto proprio mentre gli sviluppatori si preparavano per il grande reveal durante la cerimonia di apertura del Gamescom, che si svolgerà nella serata odierna: il leak conferma definitivamente la data di uscita fissata per il 14 novembre, in linea con le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane.

Il minitrailer in questione è stato condiviso sui canali ufficiali di Call of Duty, prima di essere prontamente rimosso dal team di sviluppo. Tuttavia, gli appassionati hanno ovviamente fatto in tempo a catturarlo e ripubblicarlo: potete vederlo qui di seguito (via Insider Gaming).

Tra gli elementi più spettacolari rivelati dal trailer anticipato spicca una missione che vede il protagonista confrontarsi con enormi mech corazzati e pesantemente armati: le sequenze mostrano combattimenti su larga scala che richiamano l'eredità cinematografica della serie Black Ops, sempre attenta a bilanciare realismo militare e momenti di puro spettacolo action.

Nonostante la bassa risoluzione del trailer circolato sui social media, è stato possibile intravedere alcuni dettagli sulla Vault Edition di Black Ops 7: i contenuti premium sembrano includere le skin precedentemente trapelate attraverso altre fughe di notizie, confermando l'inclusione del Reznov Challenge Pack tra i bonus disponibili per chi sceglierà l'edizione più completa del titolo o sceglierà di effettuare l'aggiornamento rispetto all'edizione base, disponibile anche su Game Pass (lo trovate su Amazon).

Per quanto riguarda i preordini, il trailer conferma l'accesso anticipato alla beta del gioco, anche se non vengono fornite date specifiche per questo test preliminare. A questo punto sembra ormai solo questione di tempo prima che arrivi l'annuncio ufficiale vero e proprio durante la Gamescom, con tanto di una versione completa del filmato in questione, che ricondivideremo con voi non appena sarà disponibile.