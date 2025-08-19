Avatar di Ospite Mod Mod #781 0
0
Figo, figissimo. Ma qualcuno riwace a soiegarmi perché, avendo il disco di MW2 e dopo aver installato più di 200 gb di componenti aggiuntivi e pack campaign, se avvio il gioco vengo reindirizzato sullo store e mi chiedono 80 euro?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.