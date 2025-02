Xbox Game Pass: tutti i giochi gratis annunciati all'ID@Xbox Showcase 2025

Durante la scorsa serata abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata ad alcune delle produzioni indie più interessanti in arrivo sulle console Xbox, grazie al nuovo ID@Xbox Showcase che ha inaugurato la IGN Fanfest.

Come era facile prevedere prima dell'inizio dell'evento, la casa di Redmond ha dato molta importanza a Xbox Game Pass, assicurandosi il debutto sul servizio in abbonamento (che trovate scontato su Amazon) della maggior parte delle produzioni svelate nel corso dell'evento.

Nello specifico, sono stati confermati ben 11 giochi gratis in arrivo nel corso delle prossime settimane: trovate l'elenco completo qui di seguito, insieme alle date di lancio — dove ovviamente disponibili.

Xbox Game Pass: giochi gratis dell'ID@Xbox Showcase 2025

Balatro - disponibile ora

33 Immortals - 18 marzo

Descenders Next - 9 aprile

Blue Prince - 10 aprile

Tempopo - 17 aprile

Revenge of the Savage Planet - 8 maggio

Buckshot Roulette - TBA

Echo Weaver - TBA

Moonlighter 2: The Endless Vault - TBA

Tanuki: Pon's Summer - TBA

Ultimate Sheep Raccoon - TBA

L'annuncio più importante è sicuramente Balatro: il poker roguelike è disponibile già da adesso a sorpresa sulle console Xbox, ma anche gratuitamente per gli utenti iscritti a Game Pass.

Il capolavoro di LocalThunk ha sorpreso tutti i giocatori per via di un gameplay immediato, divertente e in grado di causare dipendenza, conquistando diversi premi e arrivando perfino a essere candidato per il GOTY 2024 a The Game Awards.

Per quanto riguarda invece i nuovi arrivi, il mese più affollato sembra essere aprile 2025, con ben 3 giochi indie svelati nel corso dell'evento.

Ovviamente questo è solo un piccolo assaggio e sono stati svelati tanti altri titoli che non saranno disponibili sul servizio in abbonamento: il recap completo è disponibile sul blog Xbox Wire al seguente indirizzo.

Restando in tema di giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass, nelle scorse ore si è tenuto anche una presentazione di Annapurna Interactive, che ha svelato due titoli per il servizio in abbonamento.