Xbox Game Pass, 9 giochi gratis diranno addio a fine febbraio

In attesa di scoprire la line-up della seconda metà di febbraio 2025 su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento ha già svelato tutti i giochi gratuiti che ci lasceranno alla fine del mese.

Questa volta la lista è piuttosto lunga e include anche alcuni nomi di spessore: gli utenti iscritti al servizio dovranno infatti prepararsi a dire addio a ben 9 giochi.

Tutti i titoli in elenco sono disponibili sia per gli utenti PC che su console: di seguito trovate la lista completa, come riportata sulle rispettive applicazioni ufficiali.

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 28 febbraio 2025

F1 22

GRIS

Maneater

PAW Patrol World

Space Engineers

Warhammer 40,000: Boltgun

Wo Long: Fallen Dynasty

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Sebbene ci siano diverse produzioni interessanti che stanno per dirci addio, vogliamo segnalarvi in particolar modo Wo Long Fallen Dynasty, produzione del Team Ninja che richiama tantissimo Nioh, al punto da sembrarne quasi un terzo capitolo ufficiale.

Il nostro Domenico Musicò lo aveva premiato con un 7.9/10 nella recensione dedicata, sottolineando proprio le enormi similitudini con il franchise disponibile sulle console PlayStation.

Segnaliamo anche le edizioni rimasterizzate di Yakuza 3 e 4: la maggior parte dei capitoli principali della saga sono disponibili su Game Pass e, di conseguenza, questi addii potrebbero mettere pressione a chi ancora deve godersi la storia completa.

Tutti i titoli inclusi nella lista sono riproducibili anche in Cloud tramite l'abbonamento Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon), con l'unica eccezione di F1 22: probabilmente non una enorme mancanza, considerando che trovate invece incluso il capitolo successivo F1 23 che resterà sul servizio ancora per un po' di tempo.

Il nostro invito, come sempre, è di scaricare e provare fin da subito tutti i titoli che hanno attirato maggiormente la vostra attenzione: qualora doveste volerli aggiungere al vostro catalogo, potrete anche approfittare di sconti di almeno il 20% riservati agli abbonati.

Ricordiamo che nella giornata di domani è atteso un altro titolo di grande spessore su Game Pass: sarà infatti disponibile Avowed fin dal day-one, un gioco di ruolo che, come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione, può essere considerato lo Skyrim di questa generazione.