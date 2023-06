Xbox Game Pass conferma 6 giochi gratis in arrivo al day-one

Microsoft ha intenzione di arricchire il catalogo di Xbox Game Pass anche nei prossimi mesi, visto che sono emersi altri giochi gratis in arrivo.

Tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) sanno che il catalogo di giochi è di base piuttosto ricco, ma le novità dei prossimi mesi non faranno altro che migliorare la situazione.

Questo, dopo che è stato confermato di recente che il catalogo PC Game Pass arriverà su tutti i dispositivi supportati da NVIDIA GeForce Now.

Ora, dopo che già cinque titoli sono stati confermati su Xbox Game Pass per quanto concerne il mese di luglio 2023, le novità continuano.

Come riportato anche da GameRant, gli abbonati riceveranno sei nuovi giochi che entreranno a far parte del servizio alla fine dell'anno e oltre.

In occasione della vetrina di annunci targati Annapurna rivelati in occasione del suo recente showcase, sono infatti stati confermati alcuni titoli in arrivo su Game Pass. Eccoli, poco sotto:

Cocoon - 29 settembre 2023

Thirsty Suitors - 2 novembre 2023

Bounty Star - Inizio 2024

Ghostbike - TBA

Flock - TBA

A T - TBA

Tranne i primi due giochi - ossia Cocoon e Thirsty Suitors - gli altri non dispongono ancora di una data di uscita precisa, sebbene è confermato che vedranno la luce su Game Pass al day-one. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena vi saranno novità al riguardo.

Sempre restando in tema, Xbox Games Showcase 2023 si è concluso ormai diversi giorni fa e, ovviamente, ha mostrato tanti giochi in arrivo gratis su Game Pass nei prossimi mesi, e non sono pochi.

Ma non solo: dal giorno della Summer Game Fest 2023, gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono godere di altri 2 giochi gratis.

Infine, il primo nuovo gioco gratis di Xbox Games With Gold è già disponibile per il download da adesso: ecco come scaricarlo da oggi.