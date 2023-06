Games With Gold, il primo gioco gratis Xbox di luglio è già disponibile

Xbox ha deciso ancora una volta di offrire i nuovi giochi gratis proposti con Games With Gold con una giornata di anticipo: il primo omaggio di luglio può infatti essere riscattato già da oggi, nonostante giugno non sia ancora finito.

Ricordiamo che si tratta di una promozione disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o Live Gold, trattandosi di uno dei tanti vantaggi proposti per gli abbonati.

Come vi avevamo anticipato nella scorsa giornata, il primo gioco gratis Xbox che potete riscattare con Games With Gold è Darkwood, un survival horror d'atmosfera pronto a tenervi sempre sull'attenti ottimizzato per Xbox Series X|S, ma disponibile anche su Xbox One.

Darkwood viene solitamente proposto su Xbox Store al prezzo di 14,99€, ma grazie a questa imperdibile promozione per gli amanti dell'horror, il titolo di Crunching Koalas potrà essere vostro senza dover spendere nemmeno un centesimo in più.

Dato che si tratta di un regalo anticipato, non lo troverete ancora elencato su console nell'apposita sezione Games With Gold, ma potrete aggiungerlo alla vostra raccolta direttamente tramite il vostro browser.

Dovrete semplicemente effettuare il login con il vostro account Xbox al seguente indirizzo, assicurandovi di essere iscritti a Game Pass Ultimate o Live Gold, e fare clic sul pulsante "Ottieni" per aggiungerlo subito alla vostra raccolta.

Una volta portata a termine l'operazione, potrete scaricare Darkwood direttamente dalla stessa pagina web o accendendo semplicemente la vostra console, cercando il titolo sullo store e avviando il download.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi ricordiamo che proprio nelle scorse ore è stato invece rilasciato l'ultimo rilassante gioco gratuito del mese di giugno, decisamente distante dalle atmosfere del titolo proposto con Games With Gold.

Vi ricordiamo anche che oggi è l'ultimo giorno disponibile per provare 6 giochi gratis: tra poche ore saranno rimossi ufficialmente dal catalogo.