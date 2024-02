Xbox e le esclusive su PS5, l'operazione sarebbe molto più estesa

Nelle ultime ore è cominciata a circolare una voce, ancora tutta da confermare, secondo cui Microsoft stia cominciando a pensare attivamente di portare le esclusive Xbox anche su PS5.

La casa di Redmond non ha mai nascosto che il suo obiettivo principale è vendere servizi come Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon) e videogiochi, più che console in sé, ma l'indiscrezione emersa stamattina porterebbe Xbox ad accelerare il processo di "abbandono" del concetto di esclusiva.

Come vi abbiamo raccontato in mattinata, la casa di Redmond avrebbe deciso di portare su PS5 anche le esclusive più importanti, come Starfield, Indiana Jones e Hellblade II: tutte quelle produzioni che avrebbero dovuto servire a spingere le vendite delle console.

L'idea sarebbe quella di permettere ai giocatori di scegliere su quale piattaforma preferiscono giocare, lasciando libera la casa di Redmond di reinvestire le risorse nell'ecosistema Xbox e su Game Pass, che continuerebbero ad avere la priorità.

E mentre Hi-Fi Rush sembra essere il primo videogioco ad iniziare questo processo di cambiamento, arrivando anche su Nintendo Switch, ci sono nuove indiscrezioni che aumentano la lista dei videogiochi in questione (tramite VGC).

Tra cui anche dei veri e propri portabandiera di Xbox come Sea of Thieves e addirittura Gears of War.

Questo secondo Jeff Grubb di Giant Bomb, che ha aggiunto nuovi dettagli su questa possibile operazione da parte di Xbox, che ha parlato in particolare dello storico shooter che è stato il volto iconico di Xbox per tantissimi anni anche dopo l'addio di Cliff Bleszinski (che sarebbe pronto a tornare in ogni caso, per altro).

Ovviamente non ci resta che aspettare eventuali chiarimenti da parte di Phil Spencer e/o Xbox in generale, per un eventuale annuncio che potrebbe arrivare nei dintorni di marzo.

Per altre notizie dal mondo Xbox: si parla da un po' di una possibile console portatile; le nuove console potrebbero uscire prima del previsto; e, se volevate giocare Final Fantasy XIV su Xbox, preparatevi a spendere di più.