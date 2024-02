Xbox rinuncia alle esclusive? Indiana Jones e Starfield potrebbero arrivare su PS5

Il regno delle esclusive Xbox potrebbe essere quasi giunto alla fine, se i report delle ultime ore saranno effettivamente confermati: pare infatti che le scarse vendite delle console avrebbero spinto i piani alti di Microsoft a fare un improvviso cambio di rotta con i propri giochi first-party.

Secondo quanto riferito da numerose fonti, con The Verge e XboxEra in testa, la casa di Redmond avrebbe deciso di portare su PS5 anche le esclusive più importanti, come Starfield, Indiana Jones e Hellblade II: tutte quelle produzioni che avrebbero dovuto servire a spingere le vendite delle console.

L'intenzione sarebbe quella di rendere disponibili questi titoli solo dopo la loro uscita iniziale su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), rendendoli dunque solo esclusive temporali nell'ecosistema Xbox.

La prima esclusiva a seguire questa direzione dovrebbe essere Hi-Fi Rush: un datamine dell'ultimo aggiornamento ha già svelato diversi riferimenti ad altre versioni del gioco, incluse Switch e PlayStation.

Secondo le ultime indiscrezioni, un annuncio ufficiale di questa nuova direzione potrebbe arrivare il prossimo marzo, anche se Tom Warren di The Verge ha sottolineato che non è detto che questa strategia alla fine vada in porto, ma solo che Microsoft la sta fortemente prendendo in considerazione.

L'analista Daniel Ahmad evidenzia che, da un punto di vista finanziario, la mossa avrebbe decisamente senso per la casa di Xbox: i giocatori potrebbero scegliere su quale piattaforma preferiscono giocare — cosa che è sempre stata un obiettivo dichiarato di Phil Spencer e soci — lasciando libera la casa di Redmond di reinvestire le risorse nell'ecosistema Xbox e su Game Pass, che continuerebbero ad avere la priorità.

Anche il Director of Publishing di Larian Studios, autori di Baldur's Gate 3, sembra avere un'idea simile: se queste indiscrezioni fossero confermate, la strategia servirebbe anche per pubblicizzare al meglio Xbox Game Pass.

In altre parole, gli utenti avrebbero la scelta se acquistare i titoli a prezzo pieno su altre piattaforme oppure "giocarci gratis" con l'abbonamento. In ogni caso, Microsoft attirerebbe nuovi utenti e i loro rispettivi acquisti.

Parole e opinioni che sembrano aver fatto ben poco per placare gli animi: nel momento in cui scriviamo questo articolo, le community Xbox sembrano essere in una vera e propria rivolta aperta contro la dirigenza Microsoft per questa potenziale scelta.

Ovviamente non possiamo che invitarvi più che mai a prendere il tutto con le dovute precauzioni: dato che la polemica sta montando rapidamente sul web, non saremmo sorpresi se un chiarimento ufficiale potesse arrivare molto prima del previsto.

Continueremo come sempre a tenere monitorata la vicenda e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori notizie al riguardo.

Nel frattempo, ricordiamo che recentemente si è anche discusso sulla possibilità di una nuova console portatile Xbox, forse proprio come conseguenza di questo cambio di strategia.