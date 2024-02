La versione Xbox di Final Fantasy XIV sarà più costosa delle altre

Final Fantasy XIV sta per arrivare su Xbox Series X|S dopo una lunga attesa, ma i fan Microsoft che volevano entrare nell'immenso mondo di Square Enix avranno una brutta notizia: dovranno spendere di più.

L'open beta di Final Fantasy XIV sarà disponibile sulle console Xbox a partire dal 21 febbraio alle ore 9.00 italiane, ma sarà riservata esclusivamente a tutti coloro non ci abbiano mai giocato.

Square Enix ha anche confermato che su Xbox sarà presente lo stesso Expanded Free Trial presente su PC e PlayStation, il che significa che i giocatori potranno arrivare al livello 70 e godersi le espansioni Heavensward e Stormblood senza alcun costo aggiuntivo, come precedentemente dichiarato.

Tuttavia, quando vorrete continuare a giocare dopo la versione di prova, Square Enix ha dichiarato che sarà necessario avere un abbonamento a Game Pass attivo.

Nel sito ufficiale con tutte le informazioni sulla open beta è infatti apparso un paragrafo molto esplicativo che lo chiarisce:

«La versione di prova gratuita, incluso il test beta aperto, non richiederà un piano Xbox Game Pass (Core o Ultimate) per giocare. Tuttavia, per giocare la versione completa di Xbox Series X|S richiederà un piano Xbox Game Pass (Core o Ultimate).»

Questa è sicuramente una brutta notizia perché, sebbene Final Fantasy XIV non sarà mai gratis e questo è ovvio, gli utenti PlayStation non hanno bisogno di un abbonamento a PlayStation Plus e su PC non serve pagare una sottoscrizione aggiuntiva.

Di fatto, al momento, Xbox è l'unica piattaforma per cui sarà necessario pagare un abbonamento per giocare a Final Fantasy XIV, oltre ad aver acquistato il gioco nella sua forma completa. Vedremo, a questo punto, se Microsoft vorrà modificare questa necessità per non andare incontro alla potenziale ira dei giocatori.

In ogni caso, se volete approfittare dell'occasione per rinnovare il vostro abbonamento, sappiate che trovare le card anche su Amazon al miglior prezzo.