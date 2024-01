Il papà di Gears of War è pronto a tornare, se gli sviluppatori fossero "intelligenti"

Gears of War ha perso da un po' il suo creatore originale, Cliff Bleszinski, e mentre la saga ha continuato ad andare avanti sotto la direzione di The Coalition, secondo Bleszinski sarebbe una mossa "intelligente" coinvolgerlo per un prossimo titolo.

Dopo Gears 5, lanciato all'interno di Xbox Game Pass ma anche in maniera autonoma nelle classiche edizioni che trovate su Amazon, la serie è infatti ferma e non ci segnali evidenti che possa ripartire presto.

Un ipotetico sesto episodio di Gears of War sarebbe in ogni caso in produzione, stando ai lavori in corso che The Coalition ha lasciato intendere siano stati avviati, ma non c'è mai stata una conferma né dallo sviluppatore, né da Microsoft.

In questo silenzio, Cliff Bleszinski ha lanciato un rumoroso post su X riguardante proprio il futuro della saga di Gears of War, nel quale lui crede di dover essere coinvolto:

Il co-creatore di Gears of War ha infatti dichiarato che The Coalition potrebbe trarre benificio da una sua consulenza, e che lo dovrebbero chiamare "se fossero intelligenti":

«Sono disposto a dare una consulenza, dare i miei due centesimi. [...] Ho capito che Gears sarà sempre una parte enorme della mia eredità. Lo apprezzo e lo rispetto. Detto questo, Microsoft o The Coalition non mi hanno contattato. Okay. È quello che è.»

Il contributo di Bleszinski sarebbe "oro" anche "solo dal punto di vista delle pubbliche relazioni", scrive il co-creatore di Gears of War nel post.

The Coalition seguirà il suo consiglio? Difficile da dire senza sapere in che stato sia effettivamente un prossimo Gears of War in questo momento.

Se non altro c'è un prodotto Netflix in arrivo, ed è probabile che il nuovo progetto videoludico possa affiancarsi proprio a questo rilancio del franchise di Xbox.

Vedremo se il 2024 sarà l'anno del ritorno della serie, così come l'anno di una revisione delle console della famiglia Xbox.