Xbox Activision-Blizzard, contro la UE: c'è una data per la decisione sull'acquisizione

Xbox e Activision-Blizzard continuano a lottare per passare il resto della loro vita insieme, e il prossimo scoglio da superare è l'ente regolatore della Comunità Europea.

Uno dei tanti che sta vigilando per impedire che Xbox Game Pass (al quale vi potete abbonare tramite Amazon) possa diventare un elemento dominante.

La CMA ha messo i bastoni tra le ruote di Microsoft con una reazione recente alle ultime proposte di Xbox, e ora la casa di Redmond contrattacca.

Uno degli ultimi alleati che ha assoldato è infatti un professionista molto importante, un avvocato che ha lavorato addirittura con la Royal Family.

Questo perché è tempo di dimostrare che l'affare non è così pericoloso come sembra, anche nei confronti dell'Unione Europea.

Come riporta VGC, infatti, la prossima realtà contraria all'acquisizione che dovrà prendere una decisione è proprio la UE, che prossimamente dovrà esprimersi in maniera definitiva.

Il 15 maggio sarebbe la data definitiva per cui le autorità di regolamentazione antitrust dovranno esprimere una decisione definitiva.

In ogni caso, la Commissione Europea ha confermato l'intenzione di pubblicare il suo verdetto entro il 22 maggio, per capire se sarà a favore o meno dell'acquisizione.

Dopo il pesantissimo no dell'ente britannico, un eventuale appoggio della UE sarebbe un bell'assist per Microsoft per poter tornare poi da chi ha bloccato la manovra.

In ogni caso questa storia non è finita per gli analisti, che non danno affatto per morto l'affare, prevedendo che Xbox possa trovare un modo per convincere tutti i contrari.

C'è sempre lo spettro di Sony secondo i fan di Xbox, mentre c'è chi ipotizza che l'ente britannico si sia addirittura alleato con la FTC, anch'essa in pieno processo di revisione dell'acquisizione.