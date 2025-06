Il Capcom Spotlight è stato un appuntamento decisamente interessante per i fan di Resident Evil, dato che l'evento ci ha permesso di scoprire più da vicino cosa ci attende nel prossimo capitolo della saga.

Capcom ha infatti svelato più nel dettaglio il gameplay di Resident Evil Requiem, cogliendo allo stesso tempo l'occasione per svelare alcune curiosità sullo sviluppo, concentrandosi in particolar modo sulla scelta della nuova protagonista.

In seguito al lancio di Resident Evil 4, molti fan si aspettavano infatti di tornare a interpretare Leon Kennedy nel nono episodio della saga survival horror, ma Capcom ha sorpreso tutti introducendo la nuova protagonista Grace Ashcroft.

Il game director Koshi Nakanishi ha spiegato la scelta sottolineando che Leon «non andava bene per un horror»: l'intenzione del team di sviluppo è infatti quello di farci tornare alle origini della saga, con atmosfere inquietanti e che possano sempre mettere in soggezione il protagonista (via Game Rant).

Nakanishi ha anche ammesso che all'inizio il team aveva pensato di rendere proprio Leon Kennedy come protagonista giocabile, salvo poi rendersi conto che la scelta avrebbe avuto poco senso: si tratta infatti ormai di un personaggio abituato a scene di questo tipo e non sarebbe stato credibile vederlo sobbalzare in aria per ogni singolo suono.

Grace Ashcroft invece, per quanto non sia assolutamente una sprovveduta in quanto agente FBI di grande talento, non ha molta esperienza diretta con incidenti tipici della serie di Resident Evil, rendendola così una scelta più indicata per un'esperienza horror.

I fan di Leon resteranno inevitabilmente delusi da queste dichiarazioni, ma alla luce di queste dichiarazioni ritengo anch'io che la scelta di passare a un nuovo personaggio giocabile sia probabilmente quella più indicata. E chissà che lo stesso protagonista di Resident Evil 4 non possa comunque fare un'apparizione, nel corso della storia.

