Stop dell'accordo Xbox e Activision, secondo i fan la colpa è di Sony

Pochi giorni fa l’affare tra Xbox e Activision-Blizzard è stato interrotto da un stop davvero preoccupante.

La vicenda, che vede anche il dominio di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento (che trovate anche su Amazon), ha ricevuto una brutta battuta d'arresto che non lascia presagire nulla di buono.

L'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft è stata frenata dalla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito.

Ora, dopo che anche l'amministratore delegato di Activision-Blizzard, Bobby Kotick, ha reagito alla notizia, tocca ai fan dire la loro.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, gli animi continuano a scaldarsi per il blocco dell'accordo tra Microsoft e Activision da parte del Regno Unito: i fan di Xbox sperano infatti che il governo britannico intervenga per annullare la decisione della Competition and Markets Authority.

Sia Microsoft che Activision-Blizzard hanno già fatto terra bruciata, rilasciando dichiarazioni che sembrano velate minacce, ma i fan di Xbox danno la colpa del blocco dell'accordo a Sony.

Nonostante la CMA abbia respinto le preoccupazioni di Sony sulla concorrenza nel settore delle console, i giocatori continuano ad accusare l'autorità di regolamentazione di «proteggere il leader del mercato dalla concorrenza».

Ovviamente, al momento non ci sono prove alcune delle responsabilità imputate.

È in ogni caso estremamente raro che le decisioni della CMA vengano ribaltate, ma questo non ha impedito ai fan di tirare fuori casi passati in cui gli appelli hanno funzionato, e di aspettarsi che lo stesso accada in questo caso.

Nel corso dei mesi diversi enti regolatori hanno analizzato il caso Xbox e Activision-Blizzard, prendendosi un bel po' di tempo per decidere, quindi mai dire mai.

Microsoft e Activision possono in ogni caso contare sull'appoggio dei servizi cloud gaming con cui hanno già stretto accordi, dopo l'appoggio arrivato da Boosteroid.

Ma non solo: sempre Kotick è infuriato per il blocco dell'affare Xbox e Activision dal CMA ed è passato all'attacco, accusando l'ente di aver cospirato con la FTC.