L'affare Xbox Activision-Blizzard bloccato dall'autorità di regolamentazione britannica

L’affare di Xbox Activision-Blizzard è stato al centro delle cronache in questi mesi, sebbene potremmo finalmente essere alle battute finali.

La vicenda ha visto al centro anche il dominio di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento (che trovate anche su Amazon) che avrebbe in questo modo fin troppi titoli esclusivi.

Nel corso delle settimane vari enti regolatori hanno infatti analizzato il caso Xbox/Activision-Blizzard, prendendosi un bel po' di tempo per decidere.

Ora, dopo che l'ente britannico CMA starebbe per esprimersi circa la decisione finale, sembra che Microsoft voglia finalmente vedere la fine di questa fin troppo lunga querelle.

Come riportato dal New York Times, l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft starebbe per andare in porto, dato che quest'ultima sta cercando di finalizzare l'accordo ma che la Federal Trade Commission starebbe scegliendo di bloccarlo.

Microsoft ha fatto cambiare opinione a molte autorità di regolamentazione di tutto il mondo, comprese quelle del Regno Unito e dell'Unione Europea, che in precedenza erano contrarie all'approvazione della fusione.

La decisione della CMA britannica è prevista per questa settimana e. nel caso questa decisione e quella della Commissione europea saranno positive, Microsoft potrà impugnare la decisione della FTC.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, il colosso di Redmond potrebbe realizzare le sue speranze di acquisire il publisher di Call of Duty e Overwatch entro l'estate di quest'anno.

Anche se l'accordo sarà finalizzato, Sony probabilmente si batterà fino alla fine, sperando di dimostrare che l'accordo darà a Microsoft un vantaggio sleale sul mercato.

A febbraio la CMA aveva provvisoriamente stabilito che la fusione avrebbe potuto ridurre la concorrenza e comportare prezzi più alti, meno scelta o meno innovazione per i giocatori del Regno Unito.

La CMA ha successivamente dichiarato di non ritenere più che l'operazione possa ridurre in modo significativo la concorrenza nel settore dei giochi per console, sebbene nutra ancora preoccupazioni circa l'impatto dell'acquisizione sul mercato dei giochi cloud.

Se quindi continuano le approvazioni generalizzate da parte di tutto il mondo, c'è ancora un ultimo ostacolo da superare.

Vero anche che, mentre Microsoft e Sony hanno continuato a "litigare" per la questione, sono entrati in scena anche altri nomi importanti come quello di Digital Foundry.