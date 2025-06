Dopo quasi 20 anni dalla sua uscita, Microsoft non si è ancora dimenticata dell'esistenza di Xbox 360, decidendo di rilasciare a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware da scaricare.

Come segnalato da TrueAchievements, la patch in questione non introduce grandissime novità – come del resto era più che lecito aspettarsi – ma ha comunque deciso di dare un piccolo tocco di modernità alle sue dashboard.

La casa di Redmond aveva già deciso di aggiornare le schermate principali rimuovendo diversi menù e pubblicità legate allo store, resi chiaramente inutili dopo la chiusura dei rispettivi servizi, ma adesso ha deciso di provare ad attirare chi ancora resta fedele alle vecchie console nelle nuove generazioni.

Questo perché l'aggiornamento adesso mostra sulla dashboard alcune tile pubblicitarie relative a Xbox Series X e Series S (la trovate su Amazon), con tanto di possibile codice QR da scansionare per saperne di più sulle nuove console.

La patch avrebbe di fatto riempito alcuni "spazi vuoti", sfruttando di fatto le pubblicità della next-gen per rendere l'interfaccia principale più appetibile, sebbene possa apparire decisamente bizzarro che Microsoft stia cercando di convincere chi ancora resta fedele alla propria Xbox 360.

Difficile immaginare che dopo quasi 20 anni dall'uscita della console non conoscano l'esistenza di una console arrivata addirittura due generazioni dopo, dato che non bisogna dimenticarsi che nel mezzo abbiamo avuto anche Xbox One.

In ogni caso, si tratta della dimostrazione che Microsoft non ha mai dimenticato Xbox 360 ed è più che consapevole che si tratta della sua console di maggior successo: se anche voi continuate a utilizzare questa periferica, potete iniziare a scaricare il nuovo aggiornamento già da adesso.

Vi terremo ovviamente informati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere novità nascoste relative a questa patch, anche se mi sembra molto improbabile che possano esserci.

Restando in tema di aggiornamenti, vi ricordo che proprio nelle scorse giornate è stata rilasciata una nuova patch anche per le console Xbox Series X|S: se ve la foste persa, vi riepiloghiamo tutte le novità.