Prime Gaming conclude ufficialmente i giveaway di giugno con 4 nuovi giochi gratis da riscattare per gli abbonati, che potete iniziare a riscattare da questo momento.

Proseguono dunque le promozioni riservate in esclusiva per gli utenti iscritti ad Amazon Prime, con tanti titoli da provare su PC distribuiti anche durante le scorse settimane.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque all'elenco completo di titoli che potete aggiungere alla vostra collezione per l'ultimo fine settimana di giugno:

Prime Gaming: giochi gratis del 27 giugno 2025

Nella lista odierna trovate dunque un gioco gratis in più rispetto a quelli precedentemente annunciati: Prime Gaming ha infatti deciso di aggiungere a sorpresa Stray Gods Orpheus alla sua collezione.

3 dei 4 nuovi giochi gratuiti andranno necessariamente riscattati su GOG, mentre per il quarto titolo bisognerà procedere con il riscatto sulla piattaforma Legacy Games.

In ogni caso, non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo per gli utenti: tutti i giochi gratis resteranno vostri per sempre. L'unico requisito, ovviamente, è essere iscritti ad Amazon Prime e alle rispettive piattaforme.

Potete procedere fin da subito con il riscatto facendo clic sui link che trovate nell'elenco citato qui sopra, seguendo poi le poche e semplici istruzioni per aggiungere i giochi gratuiti ai vostri account.

Attualmente non sappiamo quali saranno i nuovi giochi gratis proposti a luglio, ma Amazon ha già annunciato che ci saranno sorprese aggiuntive in occasione dell'8 luglio, giornata in cui si svolgerà il prossimo Prime Day.

Nel frattempo, già dal prossimo weekend dovrebbero essere disponibili i prossimi omaggi del fine settimana: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno annunci ufficiali in merito.

Restando in tema con giochi gratuiti da riscattare su PC, colgo l'occasione per ricordarvi di non lasciarvi sfuggire l'omaggio settimanale di Epic Games Store.