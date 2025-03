Warner lavorava al suo Mario Kart, ma è andata proprio come pensate

Warner Bros. ha per le mani una quantità di franchise davvero inestimabile, come dimostra anche il roster ricchissimo che aveva proposto per il suo Multiversus.

Purtroppo, proprio la gestione totalmente suicida di Multiversus è anche un buono specchio di come in questo momento la sua divisione videoludica si stia muovendo sul mercato – con perdite ingenti e un futuro abbastanza incerto, mentre i dirigenti continuano a dirsi interessanti al mondo dei live service, dove azzeccare un progetto è però una lotteria.

Dopo la recente chiusura di Monolith e la cancellazione di Wonder Woman, la già citata gestione che ha ucciso Multiversus e il clamoroso flop di Suicide Squad a firma Rocksteady, è emerso che qualche anno fa la compagnia aveva anche pianificato un racing game arcade in stile Mario Kart, con protagonisti ovviamente i personaggi più iconici dei suoi franchise.

Come riferito da Colin Moriarty e riportato da VGC, infatti, il gioco stava venendo sviluppato all'inizio della pandemia (quindi nella prima metà del 2020) da WB San Diego, ma non si è mai arrivati nemmeno a un tentativo di lancio.

Il progetto avrebbe coinvolto un centinaio di sviluppatori che, secondo quanto svelato dalla fonte, non avrebbero preso bene il fatto che Multiversus sia riuscito ad avere addirittura due lanci (il che è ciò che lo ha ammazzato, a dire la verità), mentre il loro progetto non ha mai visto la luce del giorno.

Purtroppo, proprio quest'anno è arrivato la chiusura del team di San Diego di Warner Bros., quindi il progetto entrerà nella lista dei videogiochi che non hanno mai visto la luce.