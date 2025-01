È davvero finita per MultiVersus, Warner Bros mette KO il picchiaduro

In mattinata erano arrivate delle indiscrezioni e ora c'è la conferma: Player First Games ha annunciato che la Stagione 5 di MultiVersus sarà l’ultima a introdurre nuovi contenuti stagionali, con i server che verranno chiusi il 30 maggio.

La notizia arriva dal sito ufficiale, in cui il team di sviluppo spiega la situazione riguardo il rivale di Super Smash Bros. Ultimate.

Poche ore fa si era ventilata l'ipotesi che MultiVersus potesse essere arrivato effettivamente alla fine, ma non c'era stata una conferma come in questo momento.

Il prossimo e ultimo aggiornamento partirà il 4 febbraio 2025 e durerà fino al 30 maggio 2025, aggiungendo due nuovi personaggi giocabili: Aquaman (DC) e Lola Bunny (Looney Tunes). Entrambi potranno essere sbloccati gratuitamente tramite il gameplay: Aquaman sarà il primo premio del Battle Pass, mentre Lola Bunny sarà ottenibile con il sistema di login giornaliero.

Per quanto riguarda il futuro di MultiVersus, tutte le funzionalità online del gioco rimarranno attive fino alla fine della Stagione 5, il 30 maggio. Dopo questa data, sarà possibile giocare solo offline in modalità locale, affrontando l’IA o sfidando fino a tre amici.

Per accedere a questa modalità, i giocatori dovranno scaricare e accedere al gioco almeno una volta tra il 4 febbraio e il 30 maggio 2025, così da creare un file di salvataggio locale legato al proprio account PlayStation Network, Microsoft Store, Steam o Epic Games Store.

Il team di sviluppo ha voluto rivolgere anche un messaggio ai giocatori:

«La cosa più importante è che vogliamo ringraziare ogni giocatore e persona che abbia mai giocato o supportato MultiVersus. Tutti noi dei team Player First Games e Warner Bros. Games abbiamo riversato il nostro cuore e la nostra anima in questo gioco. Saremo per sempre grati per l'incredibile supporto della community di MultiVersus durante questo viaggio.»

Da oggi, 31 gennaio, non sarà più possibile effettuare transazioni con denaro reale, quindi gli acquisti di Gleamium sono stati disattivati, anche se i giocatori potranno continuare a usare il credito rimanente fino alla conclusione della Stagione 5. Inoltre, dopo il 30 maggio, MultiVersus non sarà più scaricabile dagli store digitali.

Tempo fa qualcuno si chiedeva se MultiVersus fosse stato un fallimento oppure no. Adesso abbiamo una risposta.