Warner Bros. perde oltre 380 milioni di dollari, per i flop di Suicide Squad e MultiVersus

Il 2024 è stato sicuramente un anno da dimenticare per Warner Bros. Games, decisamente negativo e conditi da flop quasi odiati all'unanimità.

Il più clamoroso di tutti è stato decisamente Suicide Squad Kill The Justice League, ma anche il pessimo rilancio di MultiVersus non è stato da meno.

Perfino Mortal Kombat 1 non è rimasto immune, dopo il lancio di un'espansione costosa e che ha deluso profondamente le aspettative della community — incluso il sottoscritto, come ho avuto modo di raccontarvi nella recensione a tema.

Un anno che si è concluso nel modo peggiore possibile, dato che è arrivata un'ondata di licenziamenti che ha messo la parola fine a diversi progetti e team di sviluppo, tra i quali spicca sicuramente Monolith e il suo Wonder Woman.

Licenziamenti che evidentemente sono arrivati per tentare di far quadrare i conti: come segnalato da 80 Level, Warner Bros. Discovery ha pubblicato il consueto report fiscale di fine trimestre e i risultati sono semplicemente devastanti.

Warner Bros. Games ha perso infatti ben 50 milioni di dollari nel corso del Q4, ma le perdite complessive durante l'ultimo anno fiscale ad oggi ammontano a 384 milioni di dollari, con incassi in calo del 29% ogni anno.

Risultati che non potevano lasciare indifferente il gruppo che, dopo il cambio con un nuovo presidente che intende far quadrare i conti, avrà deciso di tagliare le spese il più possibile.

Anche i freddi numeri ci confermano dunque che è stato un anno decisamente orribile per Warner Bros. Games, che d'ora in poi si prenderà meno rischi: non a caso l'editore ha già affermato di voler tornare ad occuparsi dei suoi franchise più importanti, programmando lo sviluppo di un nuovo Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) e tornando a lavorare su nuovi Batman.

Ma pare che tra i nuovi videogiochi in sviluppo ci sia anche un nuovo videogioco di LEGO, che potrebbe uscire addirittura il prossimo anno. Tuttavia, ad oggi non c'è alcun annuncio ufficiale, né un chiarimento su quale franchise possa essere adattato.