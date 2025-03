Dopo i flop, Warner Bros Games ha deciso su cosa puntare nel 2025

Il colosso dell'intrattenimento Warner Bros non se la sta passando bene, in particolare la divisione Games dopo i flop di progetti come Suicide Squad, e ora sta rivedendo radicalmente la propria strategia per il 2025.

In una recente lettera aperta rivolta agli azionisti (tramite Gamingbolt), il gruppo ha delineato un piano di ristrutturazione che punta a concentrare risorse ed investimenti su franchise consolidati e studi di comprovata esperienza, abbandonando progetti meno promettenti.

La decisione arriva dopo un anno difficile e include misure drastiche come la chiusura di tre studi di sviluppo e la cancellazione di progetti in corso, tra cui l'atteso adattamento videoludico di Wonder Woman.

La nuova direzione strategica di Warner Bros. Games si concentrerà su quattro franchise principali che in passato hanno generato oltre un miliardo di dollari ciascuno in vendite al consumatore: Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat e DC Comics, con particolare attenzione a personaggi di punta come Batman.

«Il 2024 è stato un anno deludente per la nostra divisione Games», dichiara Warner Bros, specificando poi di voler avviare «un piano di ristrutturazione per reindirizzare le nostre risorse e capitali verso IP di successo e studi di classe mondiale.»

Nella lettera, Warner Bros cita esplicitamente il caso di Hogwarts Legacy come esempio virtuoso da seguire. Il titolo ambientato nel mondo di Harry Potter è stato uno dei più grandi successi videoludici degli ultimi anni, diventando il gioco più venduto dell'anno della sua uscita.

Tuttavia, nonostante le difficoltà recenti, Warner Bros continua a considerare il settore dei videogiochi come un elemento chiave della propria strategia aziendale. La divisione Games viene descritta come «un differenziatore strategico» proprio perché gli studi sotto l'egida WB possono attingere alle numerose proprietà intellettuali possedute dalla compagnia.

Tra questi progetti ci sarebbe anche un videogioco LEGO, stando ad alcune indiscrezioni emerse in questo contesto.

Per altro, parlando proprio del Wonder Woman cancellato, i retroscena della sua cancellazione sono ancora più deprimenti della cancellazione stessa, se possibile.