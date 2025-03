Il futuro di Warner Bros. Games sarebbe appeso a un filo

Non è certamente un mistero che Warner Bros. Games stia affrontando un periodo particolarmente difficile: l'editore è reduce da un anno da dimenticare il prima possibile, con fin troppi progetti che hanno reso meno delle aspettative.

Un'annata disastrosa che si è conclusa con l'addio a MultiVersus dopo pochi mesi dal rilancio, la cancellazione del videogioco di Wonder Woman e la chiusura di ben 3 studi di sviluppo, incluse Player First Games e Monolith Productions.

Fatta eccezione per l'enorme successo ottenuto da Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon), si fa molta fatica a ricordare una produzione con l'etichetta Warner Bros. Games che abbia saputo ottenere risultati soddisfacenti a livello di vendite e critica.

E pare che la divisione cinematografica non se la stia passando affatto meglio, al punto che potrebbero arrivare conseguenze devastanti: secondo un nuovo report di Puck (via ComicBook), il futuro dello storico gruppo potrebbe davvero essere appeso a un filo.

Pare che ci sia infatti grande attenzione sul nuovo film di Superman diretto da James Gunn che, nelle speranze del gruppo, dovrà dare vita a un nuovo ciclo narrativo con i supereroi DC Comics.

Tuttavia, pare che stiano emergendo preoccupazioni interne: se anche questo progetto dovesse rivelarsi un fallimento, Warner Bros. potrebbe fare «la fine di Fox», nel senso che potrebbe finire per essere acquisita da un altro grande gruppo — non necessariamente Disney.

Un report che ovviamente diventa allarmante anche per il destino dell'etichetta videoludica, alla luce della crisi che sta affrontando negli ultimi mesi: un'acquisizione potrebbe infatti cambiare nettamente le carte in tavola, attirando potenziali acquirenti interessati alle licenze di videogiochi come il già citato Hogwarts Legacy, Batman o Mortal Kombat.

Tutti franchise su cui Warner Bros. Games punta fortemente per la propria rinascita, che potrebbe però essere fermata sul nascere: ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di commenti ufficiali.

Di sicuro la divisione videoludica non se la sta passando affatto bene, considerando che ha perso oltre 380 milioni di dollari nell'ultimo anno: staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi e se Superman riuscirà indirettamente a risollevare la situazione.