Volete il sequel di Cyberpunk 2077? Ci sarà da aspettare

Cyberpunk 2077 ha ormai diversi anni sul groppone, tanto che i fan stanno iniziando a guardare in direzione del sequel.

Il titolo CD Projekt RED riceverà infatti un seguito ufficiale ancora privo di titolo.

E se tra qualche settimana sarà il tempo di mettere mano al primo e unico DLC ufficiale, ossia Phantom Liberty, ora sono emerse nuove informazioni sullo sviluppo del sequel di Cyberpunk 2077.

Come riportato anche da TheGamer, CD Projekt si sta preparando a dare il via allo sviluppo del gioco, il quale dovrebbe prendere il via nel 2024.

La notizia proviene da una recente conferenza sugli utili, in cui CDPR ha condiviso notizie aggiornate su ciò che sta accadendo all'interno della società.

In questo caso, lo sviluppatore ha rivelato che intende avviare la fase di ricerca del prossimo capitolo, nome in codice Project Orion, una volta che il supporto per Phantom Liberty si sarà esaurito, dando modo agli altri sviluppatori di lavorare al prossimo progetto.

Sebbene il discorso su un sequel sia attualmente legato solo ed esclusivamente discorsi di natura finanziaria, CDPR chiarisce di avere già alcune spese relative a Project Orion, anche se lo sviluppo non è ancora stato avviato.

Infine, sempre CD Projekt ha anche spiegato che la produzione del sequel inizierà quando sarà pronto il suo nuovo studio con sede a Boston e dedicato in primis al nuovo capitolo di Cyberpunk. Insomma, chi vuole mettere le mani sul sequel dovrà pazientare un bel po'.

Restando in tema, di recente il gioco originale di CDPR ha ricevuto su PC la patch 1.62 che porta con sé il Ray Tracing attraverso la modalità Overdrive.

Ma non solo: lo studio polacco ha anche da poco deciso di dichiarare esplicitamente di stare cercando persone interessate a realizzare il sequel di Cyberpunk 2077, di cui si sa ancora poco.

Per concludere, sempre CD Projekt si è da poco ritrovata a dover riflettere su ciò che non ha funzionato in Cyberpunk 2077, facendo ammenda degli errori.