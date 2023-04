Cyberpunk 2077, il sequel esce dall’ombra: qualcosa si muove

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha recuperato tanta visibilità, tanto che ora è il turno di iniziare a parlare del sequel ufficiale, annunciato ormai diversi mesi fa.

Il gioco di ruolo di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, ha ricevuto col tempo vari update ufficiali e non, sebbene i fan non hanno mai perso di vista anche il prossimo capitolo, ancora top secret.

E se a breve sarà il tempo di svelare i segreti del primo e unico DLC ufficiale, ossia Phantom Liberty, adesso è il momento di iniziare a parlare del sequel vero e proprio del gioco originale.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, CD Projekt ha pubblicato sul suo sito ufficiale un annuncio di lavoro per il sequel di Cyberpunk 2077.

È sorprendente che lo studio polacco abbia decido di dichiarare esplicitamente di stare cercando persone interessate a realizzare il sequel di Cyberpunk 2077, soprattutto considerando che il DLC Phantom Liberty non ha di fatto ancora visto la luce.

L’annuncio di lavoro riguarda una candidatura volontaria per sondare l’interesse a entrare nel nuovo studio di CD Projekt a Boston, per lavorare proprio al gioco in questione.

I candidati sono invitati a inviare il proprio curriculum, il quale sarà ovviamente mantenuto riservato in conformità con le linee guida EEO.

Come già riportato in precedenza, questo sequel ha il nome in codice di Project Orion, annunciato in concomitanza con il notevole anime Cyberpunk Edgerunners su Netflix.

Secondo la descrizione sommaria del prodotto, il sequel sarà a quanto pare un seguito diretto delle vicende del primo gioco, e non una sorta di spin-off o DLC.

CD Projekt ha infatti confermato la notizia di un sequel di Cyberpunk 2077, oltre a nuovi capitoli del franchise di The Witcher, nell’ottobre 2022.

Un tempismo per altro niente male, visto che giusto di recente CD Projekt si è ritrovata a dover riflettere su ciò che non ha funzionato del primo Cyberpunk 2077.

Ma non solo: restando in tema, un nuovo trailer ci ha mostrato in azione l’aggiornamento con RT Overdrive Mode e Path Tracing.

Infine, un fan ha dato vita a una serie di immagini che immaginano un film ispirato a Cyberpunk 2077, come fosse stato realizzato negli anni ’80, grazie alle IA.