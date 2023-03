Cyberpunk 2077 Phantom Liberty non è scomparso: CD Projekt svela una data

Cyberpunk 2077 si prepara a diventare ancora più imponente con Phantom Liberty, l’espansione annunciata tempo fa che ora sembra non essere scomparsa.

Il discusso titolo di fantascienza, che potete recuperare su Amazon, si prepara quindi al suo nuovo corso anche con dei contenuti inediti.

L’annuncio arrivò a sorpresa lo scorso settembre, con pochissime informazioni riguardo la trama se non quelle che si potevano estrarre dal primo trailer.

La seconda novità è stata, qualche mese dopo, la conferma dell’arrivo di Idris Elba come guest star d’eccezione all’interno del gioco. Da allora, però, il silenzio.

Dopo il lungo silenzio, CD Projekt Red ha deciso di rompere gli indugi e dirci quando potremmo rivedere di nuovo Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Tramite Twitter, infatti, lo sviluppatore polacco ha consigliato di tenersi pronti per giugno:

Exciting news, chooms: in June we’ll start to share more information about the #PhantomLiberty expansion. Stay tuned! pic.twitter.com/AePD1pWhxP

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 30, 2023