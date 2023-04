Cyberpunk 2077 si aggiorna di nuovo: ecco cosa cambia

Cyberpunk 2077 ha recuperato un bel po’ di visibilità, tanto che ora è il turno di un nuovo update per PC piuttosto importante.

Il gioco di CD Projekt RED ha ricevuto col tempo vari update ufficiali e non, sebbene i fan non hanno mai perso di vista tutte le ultime novità.

Del resto, tra qualche settimane sarà il tempo di svelare i segreti del primo e unico DLC ufficiale, ossia Phantom Liberty, adesso è il momento di parlare di un nuovo aggiornamento.

Via Twitter, infatti, Cyberpunk 2077 ha ricevuto su PC la patch 1.62 che porta con sé il Ray Tracing attraverso la modalità Overdrive.

La patch 1.62, disponibile al momento solo su PC, innesta nel gioco il Ray Tracing attraverso l’Overdrive Mode, per una migliore gestione delle luci.

Il gioco ha ora il Ray Rracing di tipo Path Traced, ovvero un’applicazione particolarmente avanzata legata alla tecnologia grafica, attivabile con l’aggiornamento disponibile da oggi su personal computer (ma non su console).

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

Patch 1.62 for Cyberpunk 2077 is being rolled out on PC. This update brings the technology preview of Ray Tracing: Overdrive Mode.

Please note that this cutting-edge feature is only available on the highest-performing hardware. Read more: https://t.co/xoH99JyW7g pic.twitter.com/SVMBw9YgFb

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 11, 2023