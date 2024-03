Volete DLC per Dragon's Dogma 2? Ditelo a Capcom

Lo sviluppatore di Dragon's Dogma 2, Capcom, ha iniziato a interrogare i fan su cosa vorrebbero vedere nei futuri contenuti scaricabili del gioco.

Il titolo Capcom non è sicuramente piccolo, anche se i giocatori sembrano non averne abbastanza.

Nulla che abbia a che fare con le microtransazioni, visto che si parla di veri e propri DLC.

Come riportato anche da Eurogamer, è ora disponibile un sondaggio pubblico (qui) che chiede agli utenti se sarebbero interessati ad acquistare contenuti extra per Dragon's Dogma 2, qualora venissero rilasciati.

Una domanda successiva chiede cosa vorreste vedere nei futuri contenuti scaricabili e quanto paghereste per averli.

Il tema dei contenuti scaricabili è stato un argomento scottante per Dragon's Dogma 2, dopo che il gioco ha ricevuto critiche al momento del lancio per la presenza di una serie di (piccoli) contenuti a pagamento per facilitare l'esperienza di gioco (anche se tutti gli oggetti acquistabili possono essere trovati anche nel gioco, anche se in quantità più limitate).

Discutendo il sondaggio su Reddit, i fan hanno suggerito di volere un DLC che offra una migliore esperienza endgame di Dragon's Dogma 2.

Altri fan hanno suggerito che il DLC possa aggiungere migliori interazioni tra le pedine, una maggiore varietà di nemici (altro argomento aspramente criticato) e la possibilità di decorare le proprietà acquisite.

Di recente, Capcom ha risposto alle critiche sulle microtransazioni spiegando ai fan che in alternativa potevano trovare le risorse DLC del gioco semplicemente giocando.

Vero anche che, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, parliamo di un titolo assolutamente meritevole di considerazione, visto che si tratta di un gioco «orgogliosamente diverso, tremendamente affascinante e sicuramente meritevole di attenzione da parte di varie categorie di videogiocatori, dagli amanti dell'azione pura a coloro i quali adorano immergersi in un mondo dalla testa ai piedi, passando, ovviamente, per gli appassionati di giochi di ruolo di forte matrice action.»