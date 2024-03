Capcom risponde alle polemiche sulle microtransazioni di Dragon's Dogma 2

Il lancio di Dragon's Dogma 2 ha svelato a sorpresa l'arrivo delle microtransazioni: i fan hanno quindi deciso di protestare con un'ondata di review bombing.

Come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione, parliamo di un titolo del tutto affascinante e meritevole di attenzione.

Vero anche che lo spettro delle microtransazioni ha acceso una polemica che a quanto pare Capcom ha intenzione di disinnescare.

Come riportato anche da The Gamer, Capcom ha già risposto alle reazioni contro le microtransazioni di Dragon's Dogma 2.

Capcom si è limitata a ricordare ai giocatori che gli oggetti presenti nel negozio possono essere trovati anche nel gioco, anche se molti hanno chiarito di non volere microtransazioni in un titolo per giocatore singolo come Dragon's Dogma 2.

La risposta riguarda anche altre lamentele sul gioco, tra cui il fatto che i giocatori non possono cancellare i loro salvataggi e ricominciare da capo, oltre a bug e crash che compromettono l'esperienza complessiva.

La sezione della dichiarazione che riguarda i bug, i problemi di prestazioni e il problema dei dati di salvataggio lascia intendere che sono in arrivo correzioni e soluzioni.

Tuttavia, quando Capcom affronta il problema delle microtransazioni, non ha molto da dire.

«Tutti gli oggetti elencati di seguito possono essere ottenuti nel gioco o come oggetti DLC a pagamento», afferma Capcom. Quindi elenca gli oggetti disponibili per l'acquisto:

Cristalli Rift

Arte della Metamorfosi - Editor di personaggi

Incenso Ambivalente della Rift - Cambia le inclinazioni delle pedine

Portcrystal - Marcatore di posizione Warp

Pietra di Wak - Riporta in vita i morti!

Chiave della prigione di fortuna - Per fuggire dalla prigione!

Fari fumogeni Harpysnare - Oggetto di richiamo dell'Arpia

Per molti, questo non è sufficiente. Il gioco è stato lanciato solo oggi e alcuni temono che sia bilanciato in modo tale da spingere i giocatori a spendere soldi per questi oggetti, anche se possono essere sbloccati nel gioco.

Alcuni giocatori che hanno già iniziato a giocare da ore si sono opposti, sostenendo che non è eccessivamente "grindoso" sbloccare questi oggetti attraverso il gioco, ma questo non fa che rendere ancora più confusa la decisione di introdurre le microtransazioni.

Questo pasticcio ha fatto sì che Dragon's Dogma 2 passasse da recensioni estremamente positive da parte della critica a un bombardamento di review negative da parte del pubblico generale.

Il gioco è stato lanciato su Steam con recensioni "perlopiù negative", anche se poi sono passate a "miste".

Al momento, sembra che Capcom si atterrà al suo piano attuale per le microtransazioni, sperando che tutto questo polverone si risolva.

Secondo il parere di chi scrive, il review bombing è quasi sempre da condannare senza se e senza ma, specie da parte di quella fetta d'utenza che utilizza questo strumento per sfogare una certa frustrazione o incapacità di giudizio, più che per esporre una lamentela vera e propria.

