Dragon's Dogma 2 è già vittima del review bombing: ecco cosa è successo

Dragon's Dogma 2 si sta rivelando un gioco decisamente impressionante, anche se — proprio come per il primo capitolo — non sarà un titolo adatto a tutti: Capcom ha infatti realizzato un action RPG che non intende affatto facilitare la vita ai giocatori, nel bene e nel male.

Come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, ci sono parecchie scelte di game design che si riveleranno divisive, ma che rendono comunque questo titolo tremendamente affascinante e meritevole di attenzione.

Ma se oggi vi dirigete sulla pagina Steam di Dragon's Dogma 2, noterete che l'opinione degli utenti sembra decisamente diversa da quella che potreste aspettarvi: nel momento in cui scriviamo questo articolo, la media delle recensioni degli utenti è "Perlopiù negativa" con il solo 39% di opinioni positive.

La domanda è dunque lecita: che cosa è successo per far arrabbiare così tanto gli utenti e far partire una vera e propria ondata di review bombing?

Windows Central spiega che tutto ciò è dovuto a un reveal a sorpresa delle microtransazioni: sebbene fossero state anticipate nelle review guide fornite alle redazioni per le recensioni, di fatto Capcom non aveva mai svelato questo piccolo dettaglio agli utenti, portando così a una prevedibile rabbia dei fan.

Tra le microtransazioni si fanno notare per esempio i Telecristalli offerti a 2,99€ l'uno, in grado di aggiungere una destinazione per il viaggio rapido (abbastanza ironico, considerando che il director lo riteneva una feature per «giochi noiosi», ndr) e gli Incensi dell'ambivalenza a 1,99€, in grado di cambiare l'inclinazione della vostra pedina con un'altra scelta a caso.

Tutti elementi che inevitabilmente stanno facendo arrabbiare tantissimi utenti, con il sospetto dei fan che Dragon's Dogma 2 (lo trovate su Amazon) sia stato reso così macchinoso solo per poter monetizzare le microtransazioni.

Da qui le comprensibilissime proteste degli utenti tramite recensioni negative, che non dubitiamo arriveranno anche su Metacritic, non appena il noto aggregatore aprirà le valutazioni degli utenti. Vedremo se gli sviluppatori intenderanno fare chiarezza al riguardo.

Una situazione certamente non aiutata da un frame rate davvero deludente per le versioni PC, al punto che la stessa Capcom ha dovuto ammettere i problemi e promettere patch risolutive. Anche se in realtà un metodo per migliorarli è già stato trovato, ma richiederà una brutalità non indifferente.