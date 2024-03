I giocatori di Dragon's Dogma 2 non sono contenti della varietà dei nemici

Dragon's Dogma 2 sta riscuotendo un successo notevole di critica, ma i fan hanno un grosso problema di cui la comunità di giocatori si è lamentata fin dal lancio del primo gioco nel 2012.

Il titolo Capcom (che trovate su Amazon) avrà in ogni caso bisogno delle consuete patch di rito per correggere vari difetti riscontrati in questi giorni.

Nulla che abbia a che fare con le microtransazioni e i vari pacchetti DLC del gioco, tanto chiacchierati nelle ultime settimane.

«Siamo tutti d'accordo che il gioco manca di varietà di nemici?», scrive "IcePopsicleDragon" su Reddit (via The Gamer) ottenendo 2,7k upvotes al momento in cui scriviamo.

Se la gente si lamenta della varietà dei nemici a pochi giorni dalla release, forse c'è qualcosa che non va.

«Il problema non è nemmeno la mancanza di nemici», ha commentato Jellyylegs_19. «È il fatto che sono gli stessi nemici che combattiamo da 12 anni! Quindi ci stiamo già affaticando a combatterli. Se il gioco avesse la stessa quantità di mostri ma fossero tutti completamente diversi, allora non ci lamenteremmo affatto».

Un altro post di "Lpunit" sostiene che «le persone che dicono che questo è [il gioco dell'anno] se lo rimangiano dopo averlo finito», elencando una miriade di problemi che hanno riscontrato.

Uno di questi è la varietà dei nemici, o la loro mancanza. «Perché tutti i combattimenti con i draghi sono uguali? Perché i grandi mostri non sembrano avere habitat e sono invece copiati/incollati in tutto il mondo?».

Molti nei commenti hanno sottolineato ancora una volta che si tratta di un problema che si protrae da oltre un decennio, sin dal primo Dragon's Dogma.

«Il fatto che le persone che non hanno giocato a DD1 siano venute via da questo gioco con le stesse lamentele che avevano su DD1 rafforza il mio pensiero che questo gioco è fondamentalmente solo DD1 rieditato per il pubblico moderno, con tutti i pregi e i difetti che questo comporta», ha detto "GraveRobberJ".

Molti sperano che i futuri contenuti scaricabili correggano il problema e rendano il bestiario più vario, mentre alcuni chiedono addirittura un supporto live per aggiornare il gioco base.

Qualunque cosa succeda, o se succederà, c'è un chiaro sentimento condiviso da coloro che adorano il gioco e anche da coloro che faticano a capire l'hype: ci sono troppi goblin.

