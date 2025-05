Videogiochi fissi a 90€? «Se siete veri fan, troverete un modo»

Eccoci in un nuovo appuntamento della rubrica dedicata ai CEO delle aziende, e figure apicali in generale, che giustificano l'aumento dei prezzi nel peggiore dei modi: oggi tocca a Randy Pitchford che, parlando della possibilità di Borderlands 4 a 90€, risponde nella maniera più disastrosa.

Pitchford, CEO di Gearbox, con le sue dichiarazioni che hanno infiammato la community dei videogiocatori (come riporta IGN US).

Mentre aziende come Nintendo e Microsoft hanno già fatto il salto verso i giochi a $80, da noi valutati 90€, la questione è stata centrata anche su Borderlands 4, più di una volta.

Lo stesso Pitchford aveva risposto in maniera abbastanza evasiva sulla questione dei 90€ per Borderlands 4, specificando che la decisione spetta 2K e non Gearbox.

«Non correre questo rischio», ha detto un fan a Pitchford nella giornata di oggi su X, parlando di Borderlands 4 a 90€, aggiungendo: «molti giocatori non pagheranno $80 e non sosterranno questa idea di un aumento costante del prezzo. Tu sei l'amministratore delegato, hai voce in capitolo sul prezzo quando si tratta del tuo editore.»

Pitchford ha risposto in un modo decisamente controverso:

«A) Non è una mia decisione. B) Se sei un vero fan, troverai il modo farcela. Il mio negozio di videogiochi locale aveva Starflight per Sega Genesis a $80 nel 1991, quando ero appena uscito dal liceo e lavoravo con lo stipendio minimo in una gelateria a Pismo Beach, e ho trovato il modo di farcela.»

Inutile dire che questa affermazione ha scatenato un'ondata di critiche, tutte meritate bisogna dire.

In un momento storico in cui il dialogo è teso e i prezzi salgono senza apparente motivo, non è questo quello che si vogliono sentir dire i fan e i futuri consumatori, che finora hanno supportato l'industria con il proprio potere d'acquisto.

Una risposta così elitaria e disconnessa dalla realtà è il modo peggiore per creare una riflessione reale sul tema. Ma Pitchford è in ottima compagnia, per così dire.

Un ex-Rockstar ha fatto un inutile paragone tra i 90 € di Mario Kart World e l'ipotetico pricing di GTA 6, mentre Shuhei Yoshida ha addirittura definito "un affare" i videogiochi a 90 €.