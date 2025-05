Ex Rockstar attacca i 90 euro di Mario Kart World: «Credete possa competere con GTA 6?»

Stiamo ormai assistendo a una fase di cambiamento nell'industria videoludica che, con buona probabilità, sarà difficile da fermare: ormai i videogiochi a 90 euro non sono più un tabù, dopo che Mario Kart World ha fatto da apripista e dopo che Xbox ha deciso di prendere Nintendo come esempio da seguire.

E sebbene molti altri sviluppatori — come Electronic Arts — per il momento abbiano deciso di non seguire la stessa rotta, la sensazione è che possa essere solo questione di tempo prima che i giochi a 90 euro diventino una "normalità".

Molto dipenderà da ciò che deciderà di fare GTA 6, che potrebbe permettersi di testare nuovamente le acque per capire quanto siano davvero disposti a spendere i giocatori.

Resta tuttavia un interrogativo decisamente valido: ma se Mario Kart World vale 90 euro (almeno per quanto riguarda l'edizione fisica, che trovate su Amazon) allora quanto dovrebbe costare il nuovo capitolo di Grand Theft Auto?

Nintendo Life segnala gli ultimi commenti al riguardo di Mike York, ex animatore di Rockstar Games che ha lavorato sia su Red Dead Redemption 2 che su Grand Theft Auto V, che attacca senza mezze misure la strategia di Nintendo:

«Nessun altro gioco ha il livello di dettaglio e realismo di [GTA 6], quindi chiunque si stia lamentando deve tacere, perché qualunque cifra costerà, che siano 80 euro o altro, sarà meritata. Ci sono tutti questi altri giochi che vengono lanciati a 70 euro, 90 euro, voglio dire guardate Mario Kart a 90 euro — credete che Mario Kart possa competere con un gioco del genere a livello di contenuti?»

Effettivamente erano in molti a pensare che GTA 6 sarebbe stato il primo gioco ad alzare il prezzo a 90 euro, proprio perché Rockstar è nota per la cura che ripone in ogni singolo e anche perché, secondo molti utenti, se lo può permettere.

Giochi come Mario Kart World non hanno ancora dimostrato di meritare queste cifre, almeno stando a quanto visto finora, mentre le prossime esclusive Xbox restano ad oggi delle incognite.

Anche se è bene ricordare che un aumento di prezzo non significa necessariamente videogiochi migliori: restando in tema Xbox, forse è bene ricordarvi qual è stato il loro primo gioco rilasciato a 80 euro.