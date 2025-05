Xbox aumenta tutti i suoi prezzi (giochi a 90€ inclusi), è ufficiale

Con una nota sul suo sito ufficiale, Microsoft ha annunciato di aver previsto in tutto il mondo a partire dal 1 maggio un significativo aumento dei prezzi di console, accessori e videogiochi – che avranno un costo di $79,99 (i nostri 90€), ma a partire dalla fine dell'anno.

Come leggiamo nel messaggio:

«A partire dal 1 maggio, abbiamo aggiustato i prezzi consigliati nei punti vendita per le nostre console e i nostri controller, in tutto il mondo. Pianifichiamo anche di aggiustare il prezzo di alcuni dei nostri nuovi first-party, a partire dal periodo natalizio, a $79,99. I giochi, acquistati su Xbox Store, hanno il beneficio di Xbox Play Anywhere, che permette ai giocatori di acquistarli una sola volta e di giocare su console e PC senza costi aggiuntivi. Capiamo che questi cambiamenti sono difficoltosi, e li abbiamo decisi con attenzione, considerando le condizioni del mercato i prezzi in aumento per lo sviluppo. Per il futuro, vogliamo concentrarci sull'offrire più modi di giocare più giochi su qualsiasi schermo, assicurando valore ai giocatori Xbox».

Come cambiano i prezzi di Xbox

Nell'annuncio, Microsoft sottolinea che i nuovi prezzi sono validi dal 1 maggio. Nel mercato USA e in quello canadese sono previsti anche aumenti per gli headset ufficiali di Xbox, che non sono invece previsti in Europa.

Nessun aumento per Adaptive Joystick e Adaptive Controller.

Nuovi prezzi console Xbox

Per quanto riguarda i nuovi prezzi delle console, l'annuncio per l'Europa cita:

Xbox Series S 512 GB : 349,99€

: 349,99€ Xbox Series S 1 TB : 399,99€

: 399,99€ Xbox Series X Digital : 549,99€

: 549,99€ Xbox Series X : 599,99€

: 599,99€ Xbox Series X 2 TB Galaxy - 699,99€

Nuovi prezzi accessori Xbox

Per gli accessori, invece:

Xbox Controller (Core ) - 64,99€

) - 64,99€ Xbox Controller (colorato) - 69,99€

(colorato) - 69,99€ Xbox Controller Special Edition - 79,99€

- 79,99€ Xbox Controller Limited Edition - 89,99€

- 89,99€ Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core - 149,99€

- 149,99€ Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - 199,99€

I prezzi dei giochi

A questo si somma, come dicevamo, l'aumento del costo dei giochi first-party, che in alcuni casi arriveranno alla tanto chiacchierata soglia di 90€ – laddove prima si fermavano a 80€. Forse un ulteriore modo di spingere le persone ad abbonarsi a Game Pass Ultimate (dove di solito i first-party sono inclusi dal day-one), piuttosto che comprare le esperienze a 90€ l'una.

Xbox conferma che l'aumento dei prezzi non è retroattivo (quindi i first-party già usciti non cambieranno prezzo), oltre al fatto che i nuovi prezzi riguarderanno sia le copie fisiche che quelle digitali. «Ciò detto», leggiamo, «diversi giochi ed espansioni continueranno a essere offerti a svariati price point».

Un mese di aumenti

È solo l'ennesimo caso di aumenti dei costi per i consumatori nell'ultimo mese, dopo che i prezzi dei giochi per Switch 2 avevano fatto alzare più di un sopracciglio e dopo che PlayStation 5 Digital aveva aumentato il suo costo di listino.

Solo qualche mese fa, si parlava di un possibile aumento dei costi di listino dopo l'avvento di GTA 6 ma, come recita ormai il famoso meme che invade il web, l'aumento generalizzato è in realtà arrivato ben prima di GTA 6 stesso, anche (e probabilmente soprattutto) per via di un contesto politico-economico di dazi e contro-dazi.

Per dare un'occhiata a come sono cambiati i costi per i consumatori di videogiochi, inflazione inclusa, vi raccomandiamo il nostro articolo dedicato.