Until Dawn su PS5 conferma l'uscita nel 2024

Nel corso dello State of Play di stasera c'è stato spazio anche per il ritorno di Until Dawn su console PlayStation 5 e PC.

Il survival horror originale (che trovate su Amazon) è celebre per essere uno dei migliori teen horror videoludici degli ultimi anni.

L'annuncio del ritorno di Until Dawn ha sicuramente riacceso la voglia di rigiocare al titolo in questione.

Ora, dopo che una serie di leak sembrava mostrare contenuti inediti assenti dall'edizione originale, è tempo di rivedere il gioco in azione.

Ballistic Moon e Supermassive Games hanno annunciato un'uscita certa nel 2024 per il remake di Until Dawn, sebbene manchi una data più precisa. La descrizione ufficiale recita:

Quando otto amici tornano al rifugio isolato dove due del loro gruppo sono scomparsi un anno prima, la paura stringe la sua morsa gelida e il loro rifugio di montagna si trasforma in un incubo senza via di scampo.



Affrontate le vostre paure e decidete chi sopravviverà ad Until Dawn in questo classico dell'horror ricostruito e migliorato per le console PS5 e PC.

Per chi non lo sapesse, il gioco originale è uscito nell'agosto 2015 in esclusiva sulla passata piattaforma da gioco Sony.

Until Dawn è un survival horror interattivo sviluppato da Supermassive Games, autori anche di The Quarry e dell'intera serie di The Dark Pictures Anthology.

Sappiamo anche che un report sostiene che un vero e proprio Until Dawn 2 era in programma prima che Sony si separasse dal team autore del primo capitolo.

Ma non solo: nei mesi scorsi è emerso che sarebbe in lavorazione anche un film dedicato proprio ad Until Dawn, sebbene del progetto non si sia visto ancora nulla.

Per concludere, date anche un'occhiata a questo video comparativo di Until Dawn che accosta la versione realizzata con Unreal Engine 5 con l'originale del 2015.