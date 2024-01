Until Dawn diventerà un film, per davvero

Il videogioco Until Dawn di Supermassive festeggerà il suo decimo anniversario l'anno prossimo, e a quanto pare è in arrivo un adattamento cinematografico.

David F. Sandberg, che ha diretto Lights Out e Annabelle Creation prima di dirigere i due film di Shazam!, siederà sulla sedia del regista per il lungometraggio di Until Dawn (gioco che trovate su Amazon).

Blair Butler (The Invitation) ha scritto la bozza originale della sceneggiatura, e THR nota che Gary Dauberman (IT, Salem's Lot) sta ora lavorando allo script.

The Hollywood Reporter anticipa: «La trama dell'adattamento cinematografico è custodita nelle profondità delle caverne, ma Screen Gems la descrive come una lettera d'amore vietata ai minori al genere horror, incentrata su un cast corale».

Until Dawn è incentrato su un gruppo di otto adolescenti che decidono di trascorrere una notte di vacanza in una baita sulla fittizia Blackwood Mountain, esattamente un anno dopo la scomparsa di due ragazze, sorelle gemelle di un membro del loro gruppo.

Poco dopo l'arrivo, la banda si ritrova sotto l'attacco di uno psicopatico e deve cercare di sopravvivere fino all'alba.

Nel corso dell'avventura, i giocatori si alternano tra tutti e otto i personaggi, prendendo decisioni cruciali durante l'avanzamento della storia che influenzano drasticamente l'esito del gioco, dando vita a centinaia di scenari diversi.

Il film Until Dawn sarà realizzato da Screen Gems e PlayStation Productions. Tra i produttori figurano Dauberman, Sandberg e Lotta Losten, oltre a Roy Lee di Vertigo Entertainment e Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.

Il successo di Until Dawn ha portato Supermassive Games a creare The Dark Pictures Anthology, una serie antologica di videogiochi horror con un approccio interattivo simile.

Parlando sempre di film su IP PlayStation, è in arrivo anche quello dedicato a Ghost of Tsushima, sebbene l'uscita non sarebbe proprio dietro l'angolo.

Ma non solo: la serie di film tratti da videogiochi che arriveranno sul grande schermo continuerà anche con Martha is Dead degli italiani LKA.