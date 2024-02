Until Dawn 2 era nei piani, ma c'è una brutta notizia

Dallo State of Play i pochi giorni fa è stato confermato il ritorno dell'horror Until Dawn, previsto prossimamente su console PlayStation 5 e PC. A quanto pare, però, era nei piani anche un vero e proprio Until Dawn 2.

Il gioco originale è del resto considerato dai fan come uno dei migliori teen horror videoludici di sempre.

Considerando che sarebbe in lavorazione anche un film dedicato ad Until Dawn, l'argomento sembra essere tornato di interesse.

A quanto pare, però, l'annuncio del ritorno di Until Dawn viene ora affiancato da una notizia non proprio piacevole.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, un rapporto sostiene che Until Dawn 2 era in programma prima che Sony si separasse da Supermassive Games.

Le due società hanno avuto un lungo rapporto di lavoro che, a quanto pare, è terminato perché Supermassive aveva espresso il desiderio di diventare multipiattaforma.

La redazione di Time Extension ha parlato con diversi dipendenti di Supermassive, che hanno confermato che Until Dawn 2 era stato preso in considerazione, e uno di loro ha affermato che The Quarry era stato originariamente concepito come un prototipo del sequel.

Tuttavia, ci sono pareri contrastanti su ciò che ha messo fine al rapporto di lavoro tra Sony e Supermassive.

Un dipendente ha suggerito che lo studio di sviluppo ha avuto un cambiamento di piani e ha voluto "fare shopping" di editori con la sua proposta per quello che alla fine è diventato The Quarry.

Sembra che questo sia stato il "chiodo fisso" per il suo rapporto con Sony. Inizialmente Google si era accaparrata il titolo prima di abbandonarlo, lasciando che fosse 2K a farne poi uso.

Un altro dipendente ha suggerito che Sony ha deciso di chiudere con Supermassive perché lo studio ha portato The Dark Pictures su più piattaforme.

In ogni caso Sony possiede l'IP di Until Dawn e ha deciso di cedere la licenza a "qualcun altro". Nessuno sa però chi sia questo qualcuno.

Se Until Dawn avrà un sequel, quindi, sembra altamente improbabile che venga sviluppato da Supermassive.

Considerando anche che di recente è emerso che sarebbe in lavorazione anche un film dedicato ad Until Dawn, l'annuncio di un seguito non sorprenderebbe.