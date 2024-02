Until Dawn, è ufficiale il ritorno su PS5 e PC

Era nell'aria, ma ora è ufficiale: direttamente dallo State of Play, è stato confermato il ritorno dell'horror Until Dawn, il quale tornerà a breve su console PlayStation 5 e PC.

Il titolo (che trovate su Amazon) è considerato uno dei migliori teen horror videoludici di tutti i tempi.

Considerando anche che alcune settimane fa è emerso anche che sarebbe in lavorazione anche un film dedicato ad Until Dawn, l'annuncio del remaster non sorprende.

Del resto, del ritorno di Until Dawn si vocifera da tempo. Ecco la descrizioone via PS Blog:

Sviluppato con Unreal Engine 5, Until Dawn è stato migliorato su tutta la linea, realizzato con passione e rispettando l’originale da Ballistic Moon da una squadra composta da amanti dell’horror, cinefili e giocatori veterani. Ma non è tutto: quest’anno arriverà su PS5 e PC! Until Dawn verrà realizzato nuovamente con le ultime tecnologie. Sulla base dei personaggi originali, sono state realizzate nuove animazioni. I personaggi, gli ambienti e la grafica sono stati migliorati per ottenere un’esperienza horror dal sapore cinematografico. Abbiamo utilizzato una palette di colori più ampia e nuove prospettive per dare alla storia un maggior numero di sfumature ed emozioni. Questa versione aggiornata di Until Dawn introduce una nuova visuale in terza persona, che illuminerà gli angoli più bui e nascosti della Blackwood Mountain. Vivrete il gioco originale da una prospettiva mai vista prima, esplorando luoghi inediti con interazioni e oggetti collezionabili tutti nuovi. Incorporando la visuale in terza persona e aggiungendo animazioni ai personaggi, il gioco permette di vivere appieno le sensazioni di quella fatidica notte del 2014.

