Until Dawn su PS5 non sarebbe identico all'originale

Nel corso dello State of Play di alcune settimane fa è arrivata la conferma del ritorno di Until Dawn su console PlayStation 5 e PC.

Il gioco originale (che trovate su Amazon) è uno dei migliori teen horror videoludici di sempre, a detta dei fan.

L'annuncio del ritorno di Until Dawn ha successivamente scatenato gli appassionati, curiosi di sapere se la nuova versione differirà o no dal titolo uscito su PS4.

Come riportato anche da ComicBook, infatti, una nuova serie di leak sembra mostrare contenuti inediti assenti dall'edizione originale.

Apparsi su Reddit, le schermate condivise come prova sono molto sfocate, apparentemente scattate con una telecamera off-screen, il che rende difficile distinguere bene i dettagli.

Tuttavia, gli screen mostrano Sam e Jess, ossia due dei membri giocabili del cast di Until Dawn.

Le inquadrature di Sam sembrano essere quelle del personaggio che corre in casa, mentre quelle di Jess la mostrano all'esterno e in una specie di grotta, oltre a una nuova scena di morte mai vista prima.

Ciò farebbe supporre che il ruolo di Jess verrà apparentemente ampliato, dato che nell'originale ha solo poche scene giocabili.

Ballistic Moon e Supermassive Games non hanno ancora annunciato una data di uscita certa per il remake di Until Dawn, ma sicuramente non andremo oltre il 2024.

Uscito nell'agosto 2015 in esclusiva sulla passata piattaforma da gioco targata Sony, Until Dawn è un survival horror interattivo sviluppato da Supermassive Games, autori anche di The Quarry e dell'intera serie di The Dark Pictures Anthology.

Restando in tema, un report sostiene che un vero e proprio Until Dawn 2 era in programma prima che Sony si separasse dal team autore del primo capitolo, ossia Supermassive Games.

Considerando anche che di recente è emerso che sarebbe in lavorazione anche un film dedicato ad Until Dawn.

Infine, un video comparativo di Until Dawn mette a confronto le immagini della versione realizzata con Unreal Engine 5 con quelle dell'originale del 2015.