Until Dawn, il video confronto tra remake e originale

Dallo State of Play di alcuni giorni fa è arrivata la conferma del ritorno di Until Dawn, previsto prossimamente su console PlayStation 5 e PC.

Il gioco originale (che trovate su Amazon) è ancora molto amato dai fan, i quali lo ritengono uno dei migliori teen horror del mondo dei videogiochi.

Advertisement

Ora, però, l'annuncio del ritorno di Until Dawn ha dato modo ai fan di dare vita ai confronti del caso, tra remake e originale.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, è stato pubblicato un nuovo video comparativo di Until Dawn, che mette a confronto le immagini dell'imminente versione realizzata con Unreal Engine 5 con quelle dell'originale del 2015.

Lo YouTuber "Cycu1" ha infatti confrontato il trailer di annuncio rilasciato solo alcuni giorni fa con la grafica del titolo originale.

Guardando il confronto, è chiaro che le texture e l'illuminazione sono state sensibilmente migliorate.

Possiamo anche notare che i capelli dei personaggi sono stati resi decisamente più realistici, che male non è. Guardate il video di confronto poco sopra e giudicate voi stessi.

Uscito nell'agosto 2015 in esclusiva sulla passata piattaforma da gioco targata Sony, Until Dawn è un survival horror interattivo sviluppato da Supermassive Games, autori anche di The Quarry e dell'intera serie di The Dark Pictures Anthology, progetti di qualità sensibilmente inferiore rispetto al gioco uscito originariamente sulla "vecchia" console PlayStation 4.

Restando in tema, un recente report sostiene che un vero e proprio Until Dawn 2 era in programma prima che Sony si separasse dal team autore del primo capitolo, ossia Supermassive Games.

Considerando anche che di recente è emerso che sarebbe in lavorazione anche un film dedicato ad Until Dawn, il fatto che il gioco sia tornato davvero molto popolare tra i giocatori e gli addetti ai lavori non sorprende più di tanto.