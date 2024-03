Uncharted 4 è «la perfezione», sostengono i fan

Naughty Dog ha quasi certamente lasciato da parte la serie di Uncharted, ma a quanto pare i fan smettono di parlarne.

Del resto, le avventure di Nathan Drake (che trovate anche su Amazon) sono amate da generazioni.

Advertisement

I fan di Uncharted avevano espresso il desiderio di volere un remake PS5 del primo capitolo, desiderio che al momento in cui scriviamo non pare voler essere esaudito.

Ora, mentre alcuni mesi fa i fan su Reddit hanno decretato che Uncharted 2: Il Covo dei Ladri, uscito nel 2009, è il titolo Naughty Dog più apprezzato della compagnia, a quanto pare in molti hanno cambiato idea.

Come riportato anche da GamingBible, il fandom di Uncharted concorda sul fatto che Uncharted 4: Fine di un Ladro è la più grande creazione di cui Naughty Dog ci ha graziati.

L'acclamazione di Uncharted 4 come esperienza di gioco definitiva è arrivata da un post su Reddit di qualcuno che ha condiviso i propri pensieri dopo aver finito completamente il gioco per la prima volta.

«Ho giocato e finito Uncharted 4 per la prima volta e tutto quello che posso dire è: WOW», si legge.

Ha poi aggiunto: «Dalle cinematiche, alle scene d'azione, al doppiaggio, alle meccaniche e al lavoro sui personaggi. Questo è stato il mio primo gioco di Uncharted e ora giocherò sicuramente ai primi 3, e attualmente sto giocando a L'Eredità Perduta».

Altri si sono uniti per sostenere l'opinione dell'OP, dicendo: «Potrebbe essere un'opinione impopolare, ma Uncharted 4 è facilmente il miglior gioco di Naughty Dog, secondo me. The Last of Us 1 e 2 sono fantastici e tutto, ma Uncharted 4 è la perfezione».

Drake ci ha conquistati per anni, ma è con Uncharted 4 che pare aver davvero rubato il cuore ai giocatori, dall'inizio alla fine.

Vero anche che la serie di Uncharted potrebbe tornare in mano a altro studio, visto che stando a quanto è stato riferito il franchise sarebbe in fase di reboot.

Restando in tema, i fan di Uncharted hanno nuovamente espresso il desiderio di volere un ritorno della serie nata da Naughty Dog su console PS5, magari un capitolo all'anno.

Infine, un ex sviluppatore di Ubisoft ha pubblicato un video che mostra una ricreazione in Unreal Engine 5 di Uncharted.