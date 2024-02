Uncharted in Unreal Engine 5 "esiste" davvero

Naughty Dog ha quasi certamente abbandonato la serie di Uncharted, ma a quanto pare i fan non gli hanno tolto gli occhi di dosso.

Del resto, le avventure di Nathan Drake (che trovate anche su Amazon) non passeranno mai davvero di moda.

Del resto, i fan di Uncharted avevano espresso il desiderio di volere un remake PS5 del primo capitolo, desiderio che potrebbe un giorno essere esaudito.

Nel mentre, come riportato anche da DSO Gaming, Daniel Arriaga, ex sviluppatore di Ubisoft e attuale sviluppatore di MachineGames, ha recentemente pubblicato un incredibile video che mostra una ricreazione in Unreal Engine 5 di Uncharted.

Saremo sinceri, si tratta di una delle migliori ricreazioni fatte dai fan che abbiamo mai visto.

Per creare questa avventura originale di Uncharted in Unreal Engine 5, Arriaga ha utilizzato risorse di terze parti (come IWALS).

E, come potete vedere dal lungo filmato poco più in alto, questo fan game ha praticamente tutto ciò che vi aspettereste di trovare nel gioco completo.

Dalle scene d'intermezzo alle ambientazioni, dalle fasi platform a quelle stealth, passando per le meccaniche shooter, sembra proprio un vero gioco di Uncharted.

Il fatto che sia stato creato da una sola persona è davvero impressionante. Arriaga ha creato questo gioco di Uncharted in UE5 per motivi di portfolio. Per questo motivo, non c'è alcun link per il download.

Inoltre, non ci aspettiamo che l'artista rilasci mai questa "demo". Quindi no, non sperateci troppo: non potrete giocarci.

Vero anche che la serie di Uncharted potrebbe tornare in mano a altro studio, visto che stando a quanto è stato riferito il franchise sarebbe in fase di reboot.

Restando in tema, i fan di Uncharted hanno da poco nuovamente espresso il desiderio di volere un ritorno della serie nata da Naughty Dog su console PS5, magari un capitolo all'anno.