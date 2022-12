Uncharted, il nuovo capitolo potrebbe essere un reboot

Uncharted è stato uno dei franchise più importanti della storia dei videogiochi PlayStation, arrivato a conclusione con un epilogo davvero perfetto.

Grazie anche alla raccolta Eredità dei Ladri, i possessori di console PlayStation 5 hanno da poco potuto rivivere una delle più belle avventure di Nathan Drake.

Il gioco, che ha esordito anche su PC ma che di fatto ha performato peggio, potrebbe in ogni caso non essere l’epilogo della saga.

Dopo vari indizi trapelati nel corso delle scorse settimane, sembra infatti che Uncharted potrebbe presto ricevere un vero e proprio reboot.

Tom Henderson di Insider-Gaming ha infatti reso noto che un nuovo rapporto di Theleak.co suggerisce che la serie Uncharted ha ricevuto il via libera per un reboot, ma che il tutto non sarà sviluppato da Naughty Dog.

Secondo i leaker in questione, la serie sarà affidata a uno «sviluppatore sconosciuto», sebbene Naughty Dog dovrebbe inizialmente assistere il nuovo team.

Nel 2015, il lead game designer di Naughty Dog Robert Cogburn ha suggerito in un’intervista a Kotaku che Uncharted 4 Fine di Un Ladro sarebbe stato probabilmente l’ultimo della serie.

«Questi giochi sono difficili da realizzare. Soprattutto con un personaggio come Nathan Drake in un mondo abbastanza radicato, è una sfida considerare quanto ancora possiamo espandere l’universo rispettando questo tipo di regole», ha detto Cogburn.

E ancora: «Questo non vuol dire che le domande saranno le stesse nei giochi che faremo in futuro, ma come studio ci siamo stancati di rispondere a questi stessi tipi di quesiti nella stessa narrativa. Sarà divertente per noi imbarcarci in nuove idee e iniziare a svilupparle in una nuova serie».

The Leak ha un curriculum generalmente buono quando si tratta di riportare fughe di notizie in diversi settori e, sebbene Insider-Gaming non sia stata in grado di confermare la notizia, suggeriamo di tenere occhi e orecchie aperte.

