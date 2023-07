I fan hanno scelto il miglior gioco Naughty Dog (e no, non è The Last of Us)

Naughty Dog è attualmente al lavoro su diversi progetti non ancora annunciati ufficialmente, sebbene è cosa nota che l’azienda americana ha da sempre pubblicato giochi davvero sensazionali.

Dopo il successo del sequel di The Last of Us (lo trovate a prezzo basso su Amazon) il team di sviluppo statunitense sembra avere diversi assi nella manica.

Tra il multiplayer di The Last of Us e oltre, sembra infatti che il futuro dei Naughty Dog sia alquanto roseo.

Ora, dopo che Kurt Margenau (co-game director di The Last of Us Part II) ha rivelato che il prossimo gioco della compagnia sarà il loro miglior prodotto di sempre, i fan hanno scelto il gioco più bello della compagnia pubblicato sino a questo momento.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, l'utente di Reddit Aumius ha dato il via alla discussione sul miglior titolo di Naughty Dog, ed è emerso che Uncharted 2: Among Thieves, uscito nel 2009, è il più apprezzato dai fan.

L'utente son_of_atreus ha dichiarato: «Uncharted 2 per me è il miglior gioco d'azione di sempre, con grandi personaggi, una trama centrale avvincente e sequenze d'azione incredibili».

Tale MarshallBanana_ ha aggiunto: «Di gran lunga il miglior gioco della serie. Ha il più grande senso dell'avventura, il combattimento più equilibrato, pezzi incredibili e il ritmo della storia è perfetto».

L'utente Onikouzou ha poi aggiunto: «Di solito non rigioco ai giochi, ma ho giocato a Uncharted 2 tre volte nel corso degli anni».

Chi scrive non potrebbe essere più d'accordo: Uncharted 2 è incredibile. In effetti, la sequenza del treno è uno dei livelli di gioco più belli di tutti i tempi.

D'altra parte, tutta la serie è degna di nota, con la speranza che la serie possa fare ritorno, magari con un Uncharted 5 che potrebbe del resto già essere stato anticipato.

Nel mentre, Neil Druckmann ha anche dichiarato di recente che la società non ha problemi a lasciarsi alle spalle anche la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.

Per concludere, ricordiamo anche che Naughty Dog starebbe sviluppando un gioco multiplayer standalone dedicato al franchise, che a quanto pare includerà una storia propria e un nuovo cast di personaggi.