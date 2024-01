Uncharted, i fan ne vorrebbero «uno all'anno» su PS5

Naughty Dog ha quasi sicuramente abbandonato la serie di Uncharted, nonostante i fan non l'abbiano dimenticata.

Dopo il successo del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo scontato su Amazon) lo sviluppatore americano ha confermato di non voler continuare le avventure di Nathan Drake.

Advertisement

Vero anche che, dopo aver confermato la cancellazione del multiplayer di The Last of Us, Naughty Dog ha svelato di essere al lavoro su molteplici titoli in single player.

Ora, dopo che i fan di Uncharted avevano espresso il desiderio di volere un remake PS5 del primo capitolo, pare non sia finita qui.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, su Reddit è emerso il desiderio di vedere prima o poi la serie tornare in auge.

«Come prima cosa, è tutto ipotetico. Non mi aspetto che Naughty Dog rivisiti Uncharted e so che probabilmente sono andati avanti», hanno scritto. «Ma se fosse una vostra decisione, vorreste un altro gioco di Uncharted per PS5?»

Come era ovvio, molti fan si sono detti d'accordo e uno di loro ha scritto: «Ne voglio uno ogni singolo anno, non mi interessa cosa dicono gli altri».

Tuttavia, molti concordano sul fatto che la storia di Nathan Drake ha avuto un finale perfetto e quindi se ci fosse un altro gioco di Uncharted, dovrebbe accogliere un nuovo protagonista.

«Giocare a L'Eredità Perduta mi ha dato la certezza che possono fare Uncharted senza Nathan Drake», hanno scritto.

Nonostante Naughty Dog sembri aver "chiuso" con il franchise di Uncharted, come si dice spesso in questi casi: mai dire mai.

Al momento sappiamo che Naughty Dog ha lanciato The Last of Us Part II Remastered per PS5, con un bel po' di novità.

Vero anche che la serie di Uncharted potrebbe tornare in mano a altro studio, visto che stando a quanto è stato riferito il franchise sarebbe in fase di reboot.