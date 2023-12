Uncharted Remake su PS5, la petizione è online

Naughty Dog è da poco tornata sulle prime pagine, per una notizia che ha sicuramente scosso l'industry, ossia la cancellazione del progetto multiplayer di The Last of Us.

Lo stop al gioco a tempo indeterminato ha sicuramente lasciato intendere che il team americano ha avuto mesi tumultuosi, prima di arrivare alla sofferta decisione.

Vero anche che, dopo aver confermato la cancellazione del multiplayer di The Last of Us, Naughty Dog ha svelato di essere al lavoro su molteplici titoli in single player.

Dopo che i fan di Uncharted hanno fatto sapere ancora una volta di volere un remaster della trilogia originale per PS5, sembra che da mesi sia stata aperta una vera e propria petizione per dare vita a un remake delle avventure di Nathan Drake (via GamingBible).

Come tutti sappiamo, le petizioni sui videogiochi raramente funzionano e spesso non ottengono alcun risultato; purtroppo, pare che anche questa petizione su Uncharted sia destinata a questo triste destino.

Iniziata nel dicembre del 2022, la petizione (che trovate qui) è riuscita a raccogliere solo 93 firme al momento in cui scriviamo, e il suo prossimo obiettivo inizierà quando ne avrà raggiunte 100.

«I remake della trilogia di Uncharted potrebbero portare la serie a un pubblico completamente nuovo», si legge nella descrizione dell'utente che ha dato il via a tutto.

Un appello entusiasmante, senza subbio, ma che oggi come oggi è destinato a cadere nel vuoto. Non stiamo dicendo che a Naughty Dog non interessi, ma piuttosto che al momento sono concentrati su altre cose.

Al momento sappiamo che Naughty Dog si sta preparando a rilasciare The Last of Us Part II Remastered per PS5, con un bel po' di novità.

Vero anche che la serie di Uncharted potrebbe tornare in mano a altro studio, visto che stando a quanto è stato riferito il franchise sarebbe in fase di reboot.