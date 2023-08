Un soulslike in uscita sembra ispirarsi a Legacy of Kain: Soul Reaver

Lords of the Fallen ha attirato l'attenzione dei fan dei soulslike sin dal primo momento, specie per il fatto che parliamo di un gioco che a quanto pare prende spunto anche da un classico immortale come Legacy of Kain: Soul Reaver.

Se Dark Souls (che trovate anche su Amazon) ha fatto scuola, a quanto pare le sorprende per gli appassionati del genere non sono finite.

Annunciato ufficialmente in occasione della scorsa Gamescom, Lords of the Fallen è un soft reboot del gioco del 2014, sviluppato per l'occasione dal team CI Games.

E se Hexworks, sviluppatore del capitolo originale, vorrebbe essere al secondo posto nel genere dei souls, il gioco di CI Games pare proprio ispirarsi - in parte - alle avventure di Raziel.

Lords of the Fallen si differenzia dagli altri soulslike per la sua esclusiva meccanica di attraversamento del doppio mondo, che prevede l'uso della cosiddetta Umbral Lantern per spostarsi tra il regno materiale e il regno degli spiriti (via GameRant).

La lanterna in questione ricorda molto ciò che era possibile fare in Legacy of Kain: Soul Reaver, che utilizzava una meccanica di attraversamento del doppio mondo simile (chiamata Shift Glyph).

Questa consentiva infatti a Raziel di spostarsi in tempo reale da un universo all'altro, con un effetto visivo ai tempi davvero avveniristico.

Entrambi i giochi richiedono infatti frequenti spostamenti tra i reami per risolvere i puzzle, e l'implementazione di questa meccanica da parte di Lords of the Fallen gli conferisce un'identità unica all'interno del genere soulslike.

Staremo a vedere se ciò basterà al gioco per renderlo di fatto il "secondo punto di riferimento" del genere.

