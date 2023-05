Il soulslike che mira a diventare il «secondo punto di riferimento» ha forse una data di uscita

Sin dall'annuncio, Lords of the Fallen ha sicuramente attirato l'attenzione, specie per il fatto che parliamo del soft reboot di uno dei primi giochi che decise di “sfidare” la serie di Dark Souls.

Il figlio illegittimo della saga From (che trovate anche su Amazon) è ormai uscito molti anni fa e sta quindi per ricevere un vero e proprio riavvio.

Annunciato ufficialmente al pubblico in occasione della scorsa Gamescom, Lords of the Fallen è di fatto un rilancio del gioco omonimo del 2014, sviluppato adesso dal team CI Games.

E se lo sviluppatore del primo Lords of the Fallen, Hexworks, vorrebbe essere al secondo posto nel genere dei souls, a quanto pare è ora tempo di parlare della presunta data di uscita.

Come riportato anche da DSOGaming, infatti, è emersa una nuova indiscrezione che suggerisce che il gioco di CI Games uscirà il 13 ottobre prossimo.

L'indiscrezione proviene da "Aggiornamenti Lumia", che ha un curriculum piuttosto valido per quanto riguarda le fughe di notizie.

Lords of the Fallen: October 13 pic.twitter.com/QjInaZwFz5 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) May 11, 2023

Con molta probabilità, CI Games rivelerà ufficialmente la data di uscita del gioco in occasione del Summer Games Fest 2023. Tuttavia, trattandosi quindi al momento di un'indiscrezione, suggeriamo di prendere la data di uscita con le pinza.

Lords of the Fallen sarà in ogni caso basato sull'Unreal Engine 5 e utilizzerà il Chaos Physics per una simulazione avanzata di vestiti, catene, capelli, cinture e molto altro.

Ma non è tutto: il gioco sfrutterà la GI Lumen, oltre al fatto che Hexworks ha creato il proprio set di strumenti personalizzati all'interno di Unreal Engine 5 per consentire la creazione di due ambienti affiancati.

Restando in tema, in queste ore sono nuovamente crollate le speranze di vedere un gioco un remake o una remastered di Bloodborne.

Così come, a quanto pare, anche il DLC di Elden Ring non sarebbe proprio dietro l'angolo, purtroppo.