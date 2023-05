Elden Ring Shadow of the Erdtree potrebbe non uscire presto

Non si sa molto dell'espansione di Elden Ring, Shadow Of The Erdtree, visto anche che sembra che ci vorrà ancora un po' prima di poterla giocare, a giudicare dalle informazioni incluse negli ultimi risultati finanziari di FromSoftware.

C'è grande attesa per scoprire di cosa tratterà il DLC di Elden Ring (lo trovate su Amazon), che a quanto pare sarebbe già in sviluppo addirittura dal mese di aprile dello scorso anno.

In queste ore, Kadokawa Corporation ha pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario (via Wccftech).

In questa previsione, l'azienda giapponese afferma che il calo delle vendite e dei profitti del primo trimestre sarà compensato, a partire dal secondo trimestre dell'anno fiscale in corso, da Armored Core VI Fires of Rubicon, dai nuovi giochi di Spike Chunsoft e dai titoli mobile di Kadokawa.

L'espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree viene menzionata solo nella sezione dedicata alla direzione a medio e lungo termine, e il fatto che le vendite e i profitti che porterà non siano stati inclusi nelle previsioni per l'anno fiscale in corso sembra suggerire che il DLC non uscirà prima dell'aprile 2024.

Come già accennato in apertura di notizia, non si sa molto sull'espansione di Elden Ring: il mese scorso è stato confermato che lo sviluppo è iniziato nell'aprile del 2022, quindi se il lancio avverrà dopo l'aprile del 2024, il tutto sarà stato in lavorazione da oltre due anni.

La notizia rende comunque evidente che FromSoftware conta molto sulla riuscita del DLC, ma evidentemente deve aver deciso di prendersi tutto il tempo necessario al fine di bissare il grande successo del soulslike open world.

Ricordiamo infatti che Elden Ring fu rilasciato alla fine dello scorso febbraio e le vendite ottenute dopo il primo mese già facevano gridare al capolavoro.

Un primo indizio sullo sviluppo del DLC potrebbe in ogni caso essere stato svelato addirittura durante lo scorso marzo: un post misterioso dell'account ufficiale del soulslike aveva infatti fatto riferimento proprio a "Shadow of the Erdtree", ma era passato inosservato.

In attesa di scoprire cosa aspettarci da questa prima e attesissima espansione, abbiamo da poco provato a immaginare le 7 boss fight che vorremmo vedere nel DLC di Elden Ring.