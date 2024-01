Un giocatore di Baldur's Gate 3 è riuscito a diventare (quasi) invincibile

I power player sono da sempre croce e delizia di ogni tavolo di giocatori di Dungeons & Dragons e, ovviamente, non potevano mancare anche nella immensa community di Baldur's Gate 3.

Un po' come i giocatori che sfogliano tutti i manuali del gioco di ruolo più famoso del mondo (come il trio di quelli base che trovate in offerta su Amazon) alla ricerca delle combinazioni più performanti possibili, tra oggetti, talenti e abilità di classe, anche gli avventurieri di Baldur's Gate 3 stanno scandagliando tutte le opportunità offerte da Larian.

C'è già chi è riuscito a trovare un modo per uccidere l'Avvizzito, ad esempio, grazie a delle manovre molto interessanti. Così come un mercante di oggetti che è quasi impossibile da trovare per via delle condizioni necessarie a renderlo disponibile, e che per altro vende dell'equipaggiamento molto forte.

Alcuni dei quali potrebbero anche servire a creare la combinazione di equipaggiamento "invincibile" ideata da un utente su Reddit.

Non si tratta di un glitch o di un modo per rompere Baldur's Gate 3, ma dell'utilizzo di una serie di armi, armature ed oggetti magiche che restituiscono un punteggio di Classe Armatura così alto da rendere il personaggio praticamente impossibile da colpire.

Con un punteggio di 31 di Classe Armatura dato dalla combinazione di oggetti che vedete qui sopra, il personaggio dell'utente Yervax può essere danneggiato solo dagli attacchi con un colpo critico, oppure da un effetto causato da un tiro salvezza fallito.

Questo equipaggiamento devastante va a discapito ovviamente dei compagni di viaggio del Tav di Yervax, che probabilmente avranno meno oggetti potenti su cui fare affidamento. Ma, nel caso vengano abbattuti in combattimento, c'è sempre l'Avvizzito.

Se volete replicare questo equipaggiamento ora sapete quali oggetti collezionare. Fate attenzione, in ogni caso, a non caricare contenuti troppo espliciti sul web per non venire bannati.

E se state giocando su Xbox e avete problemi con i salvataggi, qui trovate un altro metodo per riuscire a sopravvivere alla cancellazione degli stessi.