Baldur's Gate 3, qualcuno è riuscito a uccidere l'Avvizzito

Dopo le prime ore passate in compagnia del party di Baldur's Gate 3, i giocatori si imbatteranno in un personaggio misterioso ma che si rivelerà molto utile per superare le avversità: ci riferiamo ovviamente all'Avvizzito, figura che possiede il potere di fare respec o riportare in vita i nostri alleati, con un sacrificio di monete d'oro naturalmente.

Alcuni giocatori, per pura curiosità o semplicemente perché non si fidavano, hanno tentato più volte di affrontarlo e provare a ucciderlo, scoprendo che è semplicemente impossibile: l'Avvizzito tornerà in vita dopo ogni colpo, fino a quando non cesserete i vostri futili tentativi.

Eppure, come segnalato da Dexerto, esiste un trucco a cui evidentemente Larian Studios non aveva pensato: un fan è infatti riuscito a mettere fine alla sua vita una volta per tutte, anche se l'azione non era stata del tutto intenzionale.

L'utente Reddit CAPHILL ha infatti utilizzato il potere Illithid "Assorbi Abilità" per ridurre l'intelligenza dell'Avvizzito: quando una statistica raggiunge il valore 0, Baldur's Gate 3 assegna una morte istantanea.

Ebbene, con questa abilità è stata portata la sua intelligenza a 0, portando alla sua morte definitiva per il resto della campagna del gioco (trovate tanti gadget dedicati su Amazon).

Il giocatore ha poi scelto di fare un riposo lungo nella speranza che arrivasse un respawn in qualche modo, ma l'Avvizzito è rimasto morto con tanto di possibilità di saccheggiare il suo corpo: non sembra insomma avere alcuna intenzione di tornare in vita.

Considerando che la sua presenza diventa particolarmente importante nel resto della campagna, non sappiamo come Baldur's Gate 3 gestirà questo particolare evento, ma il giocatore ha deciso di continuare il suo salvataggio per scoprire se accadranno scene particolari o modifiche inedite.

È plausibile immaginare che Larian Studios non avesse pensato a questa eventualità: vedremo se arriverà una patch tempestiva per risolvere o se, magari, saranno aggiunte scene aggiuntive proprio per i fan più curiosi.

Restando in tema di aggiornamenti, ricordiamo che recentemente è stato rilasciato l'hotfix per risolvere uno dei bug più fastidiosi di sempre: adesso i nostri compagni ci seguiranno sempre dopo un salto. Così come è stato rilasciato un aggiornamento firmware su Xbox per risolvere il bug dei salvataggi, anche se dalle ultime segnalazioni sembrerebbe essere ancora presente.

Chissà se nel frattempo i fan riusciranno a scoprire altri segreti, dopo aver recentemente notato un mercante estremamente raro ma con oggetti molto potenti.