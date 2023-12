Baldur's Gate 3, c'è un mercante che non avete visto e vende oggetti fortissimi

Di Baldur's Gate 3 continueremo a parlare senza dubbio per molti anni, anche e soprattutto per i segreti e le chicche che Larian ha inserito all'interno del gioco e che, probabilmente, i giocatori impiegheranno i suddetti anni per scoprire.

Grazie alle tante possibilità offerte dal massiccio gioco di ruolo ispirato a Dungeons & Dragons, i giocatori finiscono per scoprire cose nuove ad ogni partita, e a volte ciò che emerge dal chiacchiericcio della community sorprende e non poco.

Advertisement

Prima di continuare vi dobbiamo avvertire che questa notizia contiene spoiler importanti sulla storia di Baldur's Gate 3: procedete con la lettura solo se avete completato la storia del titolo di Larian Studios, oppure a vostro rischio e pericolo.

Detto ciò, sappiate che c'è un mercante che vende oggetti fortissimi e probabilmente avrete finito per uccidere (tramite Dualshockers).

Durante l'Atto 3 c'è la possibilità di accedere a un raro commerciante se vengono seguiti determinati passaggi che, per, sono generalmente controintuitivi stando a quello che di solito fanno i giocatori.

Il mercante è accessibile dopo aver completato la missione "Impressionare il Tribunale dell'Omicidio", ma solo se i giocatori avranno ucciso Valeria, Jaheira e Minsc, personaggi iconici che è possibile eliminare nel percorso più oscuro della storia dell'Oscura Pulsione.

Questo porterà i giocatori a diventare dei fedeli di Bhaal, e di conseguenza sarà possibile commerciare con l'Eco di Abazigal. Questo personaggio farà suonare un campanello ai fan della saga di Baldur's Gate: è il fantasma di Abazigal, un drago blu progenie di Bhaal che viene sconfitto nell'espansione Throne of Bhaal di Baldur's Gate 2.

Abazigal vende diversi oggetti molto potenti, ottenibili solo tramite la compravendita con lui, tra cui tre pezzi di armatura da bhaalista che garantiscono ai giocatori dei bonus unici, e molte armi non ottenibili in nessun altro modo.

È difficile entrarci in contatto perché, anche uccidendo la serie di personaggi di cui sopra, bisogna anche patteggiare con Sarevok perché, altrimenti, si finisce per uccidere anche l'Eco di Abazigal nello scontro che ne consegue se ci si oppone al fedele di Bhaal.

Tra i tanti segreti e dettagli su cui i giocatori stanno mettendo molta attenzione c'è senz'altro Minthara, che i fan hanno provato a reclutare in ogni modo e tentato di giustificare le sue azioni. Ma i fan della brutale drow devono beccarsi la doccia fredda di Larian che, semplicemente, l'ha definita "orribile".

Nonostante le dichiarazioni di Larian c'è almeno una versione "tenera" di Minthara: uno dei peluche che trovate su Amazon.